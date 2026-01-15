'Olegario, el duende que se hizo empresario' continúa su ruta educativa en Castilla y León y llega a más de 200 alumnos

Presentación proyecto 'Olegario' en el CEIP María Teresa Íñigo de Toro. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto educativo 'Olegario, el duende que se hizo empresario', impulsado por la Fundación CEOE y la Fundación Diálogos, continúa su recorrido por los colegios españoles y hace parada en Valladolid, donde más de 200 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria participarán en esta iniciativa que fomenta la creatividad, el esfuerzo y el espíritu emprendedor desde edades tempranas.

La jornada ha arrancado en el CEIP María Teresa Íñigo de Toro, primer centro vallisoletano en acoger los talleres presenciales de Olegario, y se extenderá en los próximos días a los colegios CEIP Alonso Berruguete y CEIP Miguel Delibes para reforzar el compromiso del proyecto con el ámbito educativo y el territorio.

Durante la sesión, los alumnos han participado en el taller para vivir una experiencia práctica y participativa en la que, a través de la lectura del cómic, dinámicas en grupo y juegos, han descubierto conceptos básicos como la creatividad, el trabajo en equipo, la toma de decisiones o la importancia de convertir una idea en un proyecto.

UNA JORNADA COMPARTIDA CON EL TEJIDO INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL Y EDUCATIVO

El encuentro ha reunido en el aula a representantes del ámbito institucional, empresarial y educativo, que han acompañado a los alumnos en esta experiencia de aprendizaje y han podido conocer de primera mano el desarrollo del proyecto.

Entre ellos, han estado presentes el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio; el presidente de CEOE en Valladolid, Carlos Magdaleno; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el director general de Siena Educación, José María de Moya; y la directora provincial de Educación de Valladolid, María Agustina Gómez Muñoz, así como representantes del equipo directivo y docente del centro.

Santiago Aparicio ha destacado la necesidad de impulsar desde edades tempranas "los valores como la iniciativa, el esfuerzo y la creatividad", porque "son claves" para que los jóvenes puedan "desarrollar todo su potencial", a lo que ha añadido que proyectos como el presente "ayudan a que los alumnos entiendan que emprender una actitud ante la vida" y una "forma de aportar a la sociedad".

En esta misma línea, el presidente de CEOE en Valladolid, Carlos Magdaleno, ha subrayado la importancia de "acercar el funcionamiento de la actividad económica" a los más jóvenes de una "forma sencilla y adaptada a su edad", destacando que este topo de propuestas permiten "explicar, desde el aula, cómo las ideas se construyen con organización, trabajo en equipo y responsabilidad".

La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha remarcado que la educación es la mejor inversión de futuro. Con este proyecto quieren "sembrar desde la infancia valores esenciales como la creatividad, la cultura del esfuerzo, la responsabilidad y la confianza en uno mismo", para que los niños "puedan aprender a ser protagonistas de su propio futuro y generar oportunidades para el crecimiento y el bienestar de la sociedad".

Por su parte, la directora provincial de Educación de Valladolid, María Agustina Gómez Muñoz, ha puesto en valor "el magnífico trabajo" que realizan los docentes en las aulas cada día, al acompañar a los alumnos en su desarrollo personal y académico.

La jornada ha contado también con la participación del ilustrador del gráfico, José María Nieto, quien ha explicado que 'Olegario' surge de la idea de "contar el emprendimiento desde la emoción y la cercanía", que utiliza un lenguaje visual y narrativo "con el que los niños se sientan identificados".

Nieto ha continuado su explicación tras decir que el cómic es "una herramienta poderosa" para transmitir "valores y despertar la curiosidad" porque "ver cómo los alumnos conectan con el personaje y con su historia" es la "mejor recompensa".

Finalmente, el director general de Siena Educación, José María de Moya, ha acentuado que desde el periódico Magisterio no han dudado en "apostar por esta idea" porque entienden que "inculcar" entre los alumnos el espíritu emprendedor es "una verdadera escuela de valores: generosidad, resiliencia, trabajo en equipo, compañerismo, esfuerzo, compromiso, capacidad de asumir riesgos".