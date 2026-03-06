Olivares (Valladolid) celebra este sábado las VI Jornadas de la Matanza con degustación de picadillo, pancetao y lomo

Fernando Esteban junto a Tomás Andrés en la presentación de las VI Jornadas de la Matanza de Olivares en el Palacio Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Olivares de Duero (Valladolid) celebra este sábado, 7 de marzo, las VI Jornadas de la Matanza en la Plaza Mayor a las 14.00 horas, donde los asistentes podrán degustar morcilla, picadillo, panceta, salchichas, lomo, pan y bebida.

El diputado de Servicios Técnicos de Obras y Agricultura, Fernando Esteban, junto al alcalde del municipio, Tomás Andrés, han presentado esta nueva edición de la matanza en el Palacio Pimentel.

Fernando Esteban ha destacado que esta actividad atrae habitualmente a una "gran afluencia" de público y ha aprovechado su intervención para invitar a los ciudadanos a disfrutar "de una tradición que no se debe perder" y a la que se espera que asistan más de 300 personas.

Además, ha subrayado la relevancia de la colaboración entre diversas entidades, "específicamente" las asociaciones de jubilados y de jóvenes, cuya labor contribuye a promocionar la provincia y el mundo rural.

Por su parte, Tomás Andrés ha hecho una invitación general para sexta edición de las Jornadas de la Matanza, un evento "que busca poner en valor" el mundo rural y la provincia a través de las actividades programadas.

Asimismo, el alcalde ha explicado que se ha acondicionado el recinto donde se celebrarán las jornadas, lo que permitirá que asistentes disfruten en un "entorno confortable" y disfruten de los productos típicos de la matanza, que estarán maridados con vinos de la Ribera del Duero.

Las entradas para estas jornadas tienen un precio de seis euros, se pueden adquirir en el Ayuntamiento y en el local de convivencia.