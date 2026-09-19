El Olmillo reúne medio millar de personas en torno al cordero y al producto de proximidad de Alimentos de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Olmillo, localidad perteneciente al municipio de Aldeonte, ha reunido este sábado a medio millar de personas con motivo de la celebración de la I Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial para ensalzar uno de los productos más representativos de la provincia y reivindicar, al mismo tiempo, el territorio, la tradición y el trabajo de los productores locales.

La jornada, que ha contado con la colaboración de la Asociación de Cocineros de Segovia y provincia y de los cocineros de Cascajares, ha convertido a esta pequeña localidad del nordeste segoviano en un punto de encuentro en torno a la gastronomía tradicional, la música y las costumbres vinculadas al medio rural.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado durante el encuentro que llevar este tipo de iniciativas a nuestros pueblos es una forma de demostrar que la gastronomía también es una herramienta para dinamizar el territorio y generar actividad en los municipios.

En este sentido, ha subrayado que detrás de cada producto hay agricultores, ganaderos, elaboradores, establecimientos y familias que mantienen viva una manera de entender nuestra provincia.

Precisamente, la jornada ha permitido poner el foco en esa relación entre producto y territorio, para acercar a vecinos y visitantes una propuesta gastronómica vinculada a la identidad de esta zona de la provincia.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que celebrar una jornada dedicada al lechazo precisamente aquí tiene un "significado especial", porque se celebra en un territorio donde este producto forma parte de la identidad y de una tradición ganadera que se ha transmitido de generación en generación.

DEGUSTACIÓN POPULAR

Uno de los principales atractivos de la jornada ha sido la degustación popular de chuletillas de lechazo pertenecientes a la IGP Lechazo de Castilla y León, acompañadas por diferentes productos de kilómetro cero de empresas adheridas a Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia.

La propuesta ha permitido reunir en una misma experiencia gastronómica el protagonismo de un producto tan arraigado en la provincia como el lechazo con otros alimentos elaborados y producidos por empresas y productores de proximidad, reforzando la apuesta de la Diputación por el consumo de productos locales y por la colaboración entre los distintos agentes de la cadena agroalimentaria.

La programación ha comenzado a mediodía con la apertura del evento y la recepción de autoridades, dando paso a diferentes actividades dirigidas a todos los públicos.

Los juegos autóctonos de bolos y rana han permitido disfrutar de una mañana de carácter familiar, mientras que la música del grupo segoviano La Bandita ha acompañado el desarrollo de la jornada.

Uno de los momentos más vinculados a la tradición local ha sido la exhibición de cocinado de las chuletillas de lechazo, realizada por vecinos de El Olmillo.

La degustación popular ha puesto el broche gastronómico a la jornada, con las chuletillas de lechazo como protagonistas y diferentes productos de Alimentos de Segovia como acompañamiento, en una propuesta que ha permitido a los asistentes conocer y disfrutar de la calidad y diversidad del producto agroalimentario provincial.

Con esta Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, la Diputación desarrolla iniciativas destinadas a promocionar los productos de calidad, fomentar el consumo de proximidad y contribuir a la dinamización del medio rural, para llevar la gastronomía a los pueblos y poner en valor aquellos productos y tradiciones que forman parte de la identidad y del patrimonio gastronómico de la provincia.