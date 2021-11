Del Olmo asume su responsabilidad en la gestión posterior al retuit y no tomarán "medidas"

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este miércoles que la formación que dirige no ha gestionado bien las "disculpas" tras el 'retuit' por parte de su cuenta oficial de un mensaje que animaba a tomar el Consistorio de la ciudad y "acabar" con el alcalde socialista, Óscar Puente, al tiempo que ha asegurado que no se tomarán "medidas" con la responsable de comunicación, que ha cometido "un error".

Así lo ha señalado Del Olmo en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que tras una rueda de prensa para presentar las mociones que llevará el Grupo al próximo Pleno municipal, ha abordado el asunto del 'retuit' después de recalcar que "no ha habido ninguna bronca" entre ella y el presidente del partido en la provincia, Conrado Íscar, con quien mantuvo una reunión este lunes y al que ha mostrado su "apoyo y respeto de siempre".

En cuanto a la polémica por el mensaje en redes sociales del que el pasado viernes se hizo eco el Grupo Popular en su cuenta de Twitter, Del Olmo ha resumido la cuestión, inicialmente, en que "hubo un error y una persona se equivocó, ha asumido su responsabilidad", opinión que afirma que comparte con el presidente del partido, a lo que ha añadido que no es "necesario" tomar medida alguna.

Eso sí, la concejal 'popular' ha aseverado que ella sería "incapaz de retuitear nada parecido" al mensaje porque va contra sus principios, pues ella defiende que detesta "la violencia". En cualquier caos, ha matizado sobre la acción de la responsable de comunicación, Raquel Sanz, que "un error lo tiene cualquiera" y considera que la periodista "no fue consciente de que estaba retuiteando una barbaridad".

Pero la presidenta del Grupo Municipal ha rechazado asumir responsabilidad por el retuit ya que insiste en que es un error que no ha cometido ella y que defiende que no conocía hasta que se enteró de la polémica que había generado. Así, solo ha llegado a reconocer que si tiene alguna responsabilidad sobre el comentario al respecto del tuit de un ciudadano vallisoletano sería "in vigilando".

Por el contrario, sí que ha asumido personal y exclusivamente la responsabilidad sobre la "gestión de las disculpas" públicas que se han manifestado tras el mensaje: "No hemos gestionado bien las disculpas y eso sí que es mi responsabilidad", ha recalcado.

Aunque ha precisado que inicialmente llamó al alcalde para manifestarlas directamente pero no le cogió el teléfono y "tampoco devolvió la llamada".