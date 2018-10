Del Olmo, sobre Made: "El único dato positivo es que el empresario está dispuesto a vender la empresa"

Actualizado 20/02/2018 20:59:53 CET

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Pilar del Olmo, plantea que la única forma de mantener la actividad en la planta de Isowat-Made de Medina del Campo (Valladolid) pasa por la venta de la factoría, objetivo que ve factible ante el convencimiento de que el propietario, a diferencia de otros casos similares, sí parece dispuesto a ello.

Así se ha pronunciado la consejera al término del encuentro mantenido esta tarde con los trabajadores de la planta medinense, a los que ha trasladado el objetivo inequívoco de su departamento de hacer cuanto sea posible para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo que el grupo gallego Invertaresa ha anunciado y que afectaría a la totalidad de la plantilla, integrada por 106 empleos.

"El único dato bueno es que este hombre sí quiere vender la empresa para que la actividad pueda seguir en Medina del Campo", ha resumido la consejera en un intento de transmitir un mensaje de optimismo a los afectados, a lo que ha añadido que, por ello, la principal tarea que aguarda a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, integrada por la Junta, UGT y CCOO y Cecale y cuya comisión ha quedado constituida este martes, pasa por la búsqueda de un comprador para la factoría medinense.

"Veo al empresario dispuesto a vender, pero el problema es de tiempos", advierte Del Olmo, en referencia a la necesidad de evitar el ERE extintivo debido a que en el supuesto de que se entrara en situación de concurso "los tiempos judiciales son más largos que los tiempos administrativos".

En cuanto a la búsqueda de comprador, la consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha lamentado que algún grupo inversor que había mostrado su interés en la adquisición "parece que ha dado marcha atrás", pese a lo cual se muestra optimista de poder contar con más ofertas y así mantener la actividad de una factoría que, a su juicio, cuenta con futuro.

Lo que sí ha dejado bien claro es que el ERE, que aún no ha sido presentado, no puede ser paralizado por la Administración regional. "Es imposible paralizar el expediente, que desde el anuncio cuenta con un plazo de dos meses para su presentación", explica la titular de Economía y Hacienda, quien añade que el titular pretende venderla lo más libre de cargas posible "pues parece que no tiene trabajo y no va a tener a los trabajadores de brazos cruzados".

Mientras tanto, la consejera considera "urgente" resolver también la situación de las familias de los trabajadores, que llevan dos meses sin cobrar, y en tal sentido ha anunciado que su departamento estudiará fórmulas para habilitar alguna línea de ayuda.