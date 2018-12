Del Olmo reconoce que no le disgustaría ser candidata a la Alcaldía de Valladolid

Actualizado 19/12/2018 13:45:25 CET

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha reconocido que "no le disgustaría" ser la candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid pero ha precisado que el presidente del PP, Pablo Casado, todavía no se lo ha ofrecido a pesar de que está previsto un acto el próximo sábado, 22 de diciembre, en Palencia con el fin de cerrar la designación de candidatos de Castilla y León de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

"La designación de candidatos es una cuestión de mi partido, mi postura personal es que no me disgustaría, creo que puedo hacer algo bueno por Valladolid", ha asegurado Del Olmo, quien ha precisado: "Quien me tiene que hacer el ofrecimiento no lo ha hecho", para posteriormente aclarar que es Casado quien la tiene que designar.

Así, en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes, ha reconocido que "probablemente" asista al acto previsto este sábado en Palencia y ha insistido en que los plazos los marca el partido.

No obstante ha reconocido estar "muy tranquila" porque, a pesar de que personalmente le pueden hacer ilusión determinadas candidaturas, ha reconocido que también ve ilusionante volver a su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria al acabar la legislatura.