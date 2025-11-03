Once colectivos convocan una manifestación en León el día 23 bajo el lema 'Respeto' por la actuación ante los incendios

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Once organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han convocado una manifestación el próximo 23 de noviembre en la capital leonesa para protestar por la actuación de la Junta ante los incendios ocurridos este verano en la Castilla y León y para exigir 'Respeto', lema bajo el que se convoca la protesta.

Representantes de Sumar, IU, CCOO, Podemos, PSOE y STECyL han presentado el manifiesto bajo el que se convoca la protesta a través de esta plataforma, abierta a las organizaciones que se quieran adherir. "Respeto por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente", lleva por título el documento bajo el que se recogen los principales motivos de protesta y reivindicaciones.

Los colectivos recuerdan que en los incendios del verano han fallecido cuatro personas, pero además el fuego ha causado grandes daños, con la provincia de León como una de las más afectadas, motivo por el que se ha decidido convocar allí la protesta, donde se pretende exigir que "nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año".

En el manifiesto se critica el "abandono" del medio rural, que consideran "escenario de especulación y de riesgo" en el que se han producido incendios que se "ceban" con las provincias más despobladas, algo que consideran que no es "casualidad".

Tras recordar que la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su actuación ante los incendios, los convocantes de la protesta censuran el "tremendo desastre" de gestión e inciden en el compromiso "que no ha cumplido" el jefe del Ejecutivo autonómico de llevar a cabo un "extenso diálogo" con todos los sectores para mejorar la prevención de incendios en la Comunidad, pero además inciden en que actualmente se ha despedido al 30 por ciento de la plantilla de los servicios dedicados a esta labor.

"Y es que gestión del gobierno del Partido Popular en Castilla y León en estos 38 años no ha servido para resolver los principales problemas de esta tierra, entre ellos el de la despoblación, que afecta y mucho a la conservación de nuestro medio natural", señalan en el documento, en un tiempo en el que han afirmado que se han perdido 215.000 habitantes, especialmente en León.

La plataforma responsabiliza al PP porque "nunca desde 1987 ha establecido ningún proyecto de equilibrio territorial para Castilla y León que tuviera en cuenta las necesidades de la gente" y consideran que la despoblación ha propiciado que la Comunidad se haya convertido "en un espacio para la especulación".

"INTERESES ECONÓMICOS"

A este respecto, destacan las movilizaciones contra las macrogranjas y las plantas de biogás y la preocupación por la contaminación así como la "sospecha" de "connivencia con intereses económicos", algo de lo que ponen como ejemplo la denominada "trama eólica". Así, consideran que los actuales responsables políticos ven en el medio rural una "oportunidad de negocio" y recuerdan que resguardar el medio natural supone también evitar que haya incendios.

"Lamentamos tener que recordárselo una vez más al señor consejero de medio ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, quien declaró que mantener el operativo contra incendios durante todo el año era un despilfarro", afirman, al tiempo que señalan que precisamente un "despilfarro" es tener que indemnizar a las familias que han perdido "su medio de vida, sus casas y sus esperanzas".

Por ello, esperan que la ciudadanía "reaccione" y haga "pagar" el "desastre" en el que aseguran que tiene sumido el PP a la Comunidad en las próximas elecciones y critican el "breve aunque intenso" paso de la "ultraderecha" por el Gobierno, que a su juicio "dio resultados todavía más desastrosos" para la región y ha tratado de que "se pierdan derechos conquistados".

Además, consideran que la "negación" del cambio climático explica parte de la gravedad de los incendios y "es también una contribución suya que ha aceptado de buen grado el Partido Popular en el gobierno", cuando señalan que es una "realidad" y que "luchar contra esta emergencia debe estar entre las prioridades de cualquier gobierno".

En este contexto, apuntan que perder los montes hace a la población más vulnerable y contaminar los acuíferos "condena" a la escasez de agua o "llenar los terrenos de cultivo de huertos solares" provoca dependencia alimentaria.

"Negar la evidencia solo nos hace más estúpidos. El mundo rural es necesario también para quienes viven en las ciudades", señala el manifiesto, que añade que "no hay vida sin recursos naturales" y recuerda que las personas de los pueblos son las que tradicionalmente cuidaban el medio natural, por lo que advierten de que la despoblación es un problema que hay que abordar.

Las organizaciones apuntan la necesidad de promover el empleo para "arraigar" a las personas al territorio y recuerdan la reivindicación de los sindicatos de generar "empleo verde" para combatir la despoblación y que éste sirva para cuidar los bosques. "Para asentar población es imprescindible contar con unos servicios públicos adecuados y las infraestructuras básicas necesarias", añaden.

REIVINDICACIONES

Por ello, exigen un operativo contra los incendios "público" y que se mantenga durante todo el año para prevenir los incendios de verano y aseguran que la Junta ha "infringido un duro castigo a los habitantes de los núcleos rurales" y como ejemplo de ello ponen la falta de atención médica, que no se atiendan cuestiones como la "exclusión financiera", no se fomente la movilidad ni se impulse la llegada de las nuevas tecnologías o la falta de una política de vivienda rural.

"Mientras en los relucientes despachos del gobierno regional se distribuyen por el territorio actividades industriales que dañan el medio ambiente y la vida en los pueblos sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes", señala la plataforma, que exige un "proyecto" para el mundo rural.

En concreto, reivindican un operativo de incendios público durante todo el año con recursos suficientes, ayudas "rápidas y suficientes" para las personas que han perdido su medio de vida o sus propiedades durante los incendios, no sólo de este verano sino también los sucedidos en años anteriores, un plan de vivienda rural que permita la instalación de nuevas familias en los pueblos, infraestructuras y un plan de movilidad "que vaya más allá de subvencionar los billetes del autobús".

Asimismo, reclaman una planificación de las instalaciones energéticas que, a su juicio, proliferan "sin control", con una moratoria para las macrogranjas y las plantas de biogás.

De la misma forma, piden un plan de instalación de nuevas tecnologías que haga atractiva la vida de las personas más jóvenes en el medio rural y otro de apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos que permita la renovación generacional en el campo.

Por otra parte, reivindican la reapertura de los consultorios médicos que se han cerrado o que han reducido sus actividades, el estudio de una propuesta para evitar la exclusión financiera en el medio rural, un plan de empleo verde que permita a los habitantes de los pueblos vivir de la naturaleza en sus localidades e impulsar una normativa que proteja de la deslocalización de empresas multinacionales a las zonas rurales y piden el "cese inmediato" del consejero de Medio Ambiente.

"La incompetencia del Partido Popular para resolver todos estos desafíos en el pasado nos indica que ni podrá ni querrá abordarlos en el futuro, por lo que consideramos que es un buen momento para un cambio de políticas y de prioridades. Las elecciones autonómicas serán la oportunidad para hacer posible este cambio, serán el momento en el que podremos lograr que haya respeto para Castilla y León", concluye el manifiesto.