OncoBierzo denuncia la pérdida de profesionales del Hospital El Bierzo desde 2020 y las "peores" listas de espera de CyL

Imagen de archivo de una de las manifestaciones llevadas a cabo por OncoBierzo. - ONCOBIERZO

Reclama una Unidad de Radioterapia pública, oncólogos y la declaración de zona de difícil cobertura con incentivos, entre otros

PONFERRADA (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

La Asociación de pacientes y acompañantes de Oncología del área de salud Bierzo (OncoBierzo) ha censurado este jueves la pérdida de sostenida de profesionales en especialidades "esenciales" en el Hospital El Bierzo durante el período 2020-2025, un centro que además acumula las "peores" listas de espera quirúrgica de Castilla y León.

Según ha explicado, la pérdida de profesionales (sustentada en datos del Sacyl) se ha producido en paralelo al crecimiento "ininterrumpido" de la oferta sanitaria privada en Ponferrada (León).

En cuanto a las listas de espera quirúrgica, a marzo de 2026 el Hospital El Bierzo acumula 144 días y 187 días para primera consulta externa, las cifras más elevadas de los 14 centros hospitalarios de la comunidad autónoma.

Para OncoBierzo la pérdida de profesionales se ha producido en algunas especialidades "críticas" como Anestesiología, que ha pasado de 17 efectivos en 2020 a 14 en 2025, lo que refleja un déficit de, al menos, seis profesionales respecto a la proporción demográfica esperada. "Sin anestesistas suficientes no es posible abrir todos los quirófanos disponibles; menos operaciones, más espera. En Oncología el tiempo entre diagnóstico y cirugía incide directamente en el pronóstico", ha puntualizado.

Por su parte, el área de Oncología Médica cayó hasta tener un único facultativo en 2024 y cerró 2025 con apenas tres plazas "efectivas". A ello se suma que el área carece de Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria y Medicina Nuclear, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a León para recibir radioterapia o realizar pruebas de imagen avanzadas.

En Cardiología, el número de especialistas descendió de seis en 2020 a uno en 2024 (un mínimo histórico), con una recuperación parcial a tres en 2025, lo que resulta "insuficiente" para cubrir el seguimiento cardio-oncológico que requieren los tratamientos con antraciclinas o radioterapia mediastínica.

Las áreas de Radiodiagnóstico y Cirugía Ortopédica acumulan también descensos sostenidos que sitúan sus ratios "muy por debajo" de la media autonómica.

EL CRECIMIENTO PRIVADO "NO ES CASUALIDAD"

OncoBierzo ha señalado que, mientras el Hospital público reduce plantillas, las clínicas privadas presentes en el área de salud Bierzo completan una expansión "sistemática": Cirugía Robótica, Unidad de Mama, Neurocirugía propia y, en 2023, una unidad de Radioterapia. Ese mismo año la Junta de Castilla y León comenzó a financiar dicho servicio mediante conciertos, por lo que la plataforma ha advertido que el incremento de servicios privados "no es casualidad".

Al respecto ha precisado que desde 2024 se han firmado tres contratos consecutivos, con un coste acumulado de 5,1 millones de euros públicos para clínicas privadas, mientras la Radioterapia en el Hospital público sigue sin fecha vinculante de puesta en funcionamiento y podría ser sufragada con, aproximadamente, dicha cuantía.

CONCIERTOS PARA "GESTIONAR LA PRESIÓN CIUDADANA"

"La lógica que subyace a este proceso es conocida: la ausencia de una especialidad pública genera la demanda que el sector privado cubre; la Administración concierta para gestionar la presión ciudadana y el incentivo para crear la unidad pública desaparece. Quienes no pueden costear una póliza privada asumen demoras cuyas consecuencias clínicas están documentadas. No es un fenómeno exclusivo de El Bierzo, pero aquí resulta especialmente visible", ha subrayado.

En este contexto, OncoBierzo ha solicirtado una Unidad de Radioterapia pública en el Hospital de El Bierzo con fecha de puesta en marcha vinculante y "penalización por incumplimiento"; una dotación mínima de seis oncólogos en plantilla fija y recuperación de Cardiología a los seis efectivos de 2020 y la recuperación de Anestesiología a los 17 efectivos de 2020 y planificación para alcanzar los 20 proporcionales.

Igualmente, ha demandado la recuperación de Urgencias Pediátricas e implantación de Cirugía Pediátrica; el acceso a PET-TAC y consejo genético del cáncer sin desplazamiento, con tiempo de respuesta "garantizado"; una auditoría pública de todos los contratos de externalización con centros privados (importe, actividad y criterios) y la declaración de El Bierzo como zona de difícil cobertura con incentivos para atraer y retener especialistas.