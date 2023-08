La ONG vallisoletana 'Cooperación Internacional' recibe 5.000 euros de la Fundación 'la Caixa' para ayudar a 16 familias

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Atención directa a las necesidades', impulsado por la entidad social vallisoletana 'Cooperación Internacional', recibe una aportación económica de 5.000 euros de la Fundación 'la Caixa' para llevar a cabo un conjunto de acciones para que 16 familias sin recursos, algunas desplazadas de países como Afganistán, Siria o Jordania, puedan "vivir dignamente".

La iniciativa se enmarca dentro de la colaboración de la Fundación 'la Caixa' con los restaurantes Estrella Michelín de Castilla y León, en la que cada chef selecciona una entidad social con la que colaborar para llevar a cabo diferentes proyectos sociales.

En esta ocasión, el Restaurante la Botica de Matapozuelos ha elegido a la ONG Cooperación Internacional, según ha informado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La primera de las tres acciones será 'Painting For Others', una actividad para acondicionar, pintar y adaptar las viviendas que se encuentran en estado de precariedad a través de la creación de grupos de voluntarios organizados a los que se imparten sesiones de formación sobre voluntariado y sobre la forma de pintar.

La segunda acción es el acompañamiento psicosocial y el reparto de alimentos frescos (carne, pescado, fruta y verdura), entre las 16 familias. Normalmente disponen de suficientes alimentos no perecederos donados por otras entidades, pero no disponen de alimentos frescos por falta de recursos, lo que afecta a su salud, ya que no llevan una dieta equilibrada.

Finalmente, el proyecto recogerá el apoyo socioeducativo para los menores, con la intención de promover el desarrollo personal, social y educativo de los menores en riesgo de exclusión social mediante la utilización de sistemas preventivos.