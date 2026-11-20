Corchado, durante su intervención. - USAL

SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principios de que el poder tiene límites, que la dignidad es universal y que el derecho rige al conjunto de los pueblos, en los que se basa el derecho internacional y que nacieron en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, han sido reivindicados este viernes en la reapertura de la Sala Francisco de Vitoria en la sede europea de la ONU en Ginebra, en un acto organizado por la Representación Permanente de España, en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para conmemorar los 500 años de la Escuela de Salamanca.

En esta sala, ofrecida por España en 1936 a la Sociedad de Naciones (antecesora de las Naciones Unidas), se reúne la Conferencia de Desarme, el único foro multilateral en el que se negocian acuerdos de control de armamentos, se celebran eventos de gran trascendencia.

La fecha elegida marca el medio milenio transcurrido desde que Vitoria, considerado el fundador de la Escuela de Salamanca y quien marcó la orientación de sus reflexiones, asumiera la cátedra de teología en esa casa de estudios fundada en 1218.

"Al reabrir hoy esta sala, renovamos una exigencia: que el encuentro entre las naciones encuentre amparo en el derecho. Que cada voz pueda ser escuchada y cada dignidad respetada", ha subrayado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en un evento al que asistieron delegaciones diplomáticas y altos representantes de la ONU, entre ellos el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, y la enviada de la organización para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu.

Corchado ha recordado que Vitoria ha planteado enseñanzas que siguen vigentes cinco siglos después, como que la guerra debe estar sometida a la razón y al derecho, o que nunca puede justificarse por la expansión de un imperio.

El teólogo dominico también planteó que los inocentes deben ser respetados y la protección de quienes no combaten, ideas que inspiraron los Convenios de Ginebra, que constituyen la base del derecho internacional humanitario y son el compendio de reglas que pone límites legales y morales a los conflictos armados para preservar un mínimo de humanidad.

Durante las intervenciones, el rector de la Universidad de Salamanca también ha defendido la idea de que el derecho internacional necesita instituciones capaces de hacerlo respetar y Estados dispuestos a cumplir sus obligaciones, incluso cuando resultan incómodas.

Corchado ha destacado que las universidades tienen por su lado la responsabilidad de aportar conocimiento y argumentos que ayuden a tomar decisiones ante los desafíos presentes, entre los que ha destacado a la inteligencia artificial, para que ésta se desarrolle bajo una gobernanza que garantice una supervisión humana y la protección de los derechos.

"Ninguna máquina debe decidir sobre la vida o la muerte de una persona", ha afirmado Corchado Rodríguez en momentos en los que en la misma sede de la ONU se está negociando arduamente la posibilidad de elaborar un acuerdo internacional para regular las armas autónomas letales.

Por su parte, el embajador de España ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, ha asegurado que los aniversarios cobran sentido cuando se proyectan "sobre la realidad y el futuro". "Y hoy parece más necesario que nunca recordar a aquellos pensadores de la venerable Universidad salmantina que hace 500 años situaron la dignidad de la persona como base de la legitimidad de todo régimen político", ha apuntado.

Por su parte, el alto comisionado Volker Türk, ha sostenido que la corriente de pensamiento que surgió de la Escuela de Salamanca sigue siendo fundamental para la "comprensión de los derechos, la justicia y el poder". "De Vitoria y otros pensadores de la escuela abordaron cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día, como los límites del poder político, la legitimidad de la guerra y las normas que rigen las relaciones entre los Estados", ha señalado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Asimismo, la alta representante Izumi Nakamitsu ha recordado que en esa sala se elaboraron algunos de los acuerdos internacionales más importantes en el ámbito del desarme, incluidos el Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), la Convención sobre Armas Biológicas (1972), la Convención sobre Armas Químicas (1992) y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996).

"Los murales de Josep María que adornan las paredes de esta sala inspiraron sin duda a muchos de los diplomáticos y a otros representantes que han pasado largas horas negociando en ella", ha comentado.

En su turno, el embajador portugués ante la ONU en Ginebra, Joao António da Costa, ha evocado la fuerte influencia que el pensamiento de la Escuela de Salamanca tuvo en la Universidad de Coimbra, la más antigua y una de las más prestigiosas de Portugal. "Espero que Salamanca y Coímbra sigan formando maestros como Francisco de Vitoria, promoviendo las universidades como espacios de conocimiento, intercambio, reflexión y pensamiento crítico", ha subrayado.