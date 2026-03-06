Las OPA bloquearán el martes el centro de hidrocarburos de Santovenia (Valladolid) por el freno de suministro de gasóleo

Archivo - Camión parado a su salida de la CLH en Santovenia de Pisuerga por protestas de agricultores y ganaderos. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG bloquearán el próximo martes, 10 de marzo, el centro logístico de hidrocarburos Exolum (CLH) de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) en protesta por la "paralización" del suministro de carburante agrícola y la amenaza de subidas especulativas de precios en un momento "crítico" para la actividad agraria de Castilla y León.

Las organizaciones, en un comunicado conjunto recogido por Europa Press, han explicado que la crisis en Oriente Medio está provocando la acaparación de carburante por parte de las petroleras, que han frenado las entregas a la distribución, previsiblemente a la espera de aplicar desorbitadas subidas todavía no justificadas.

Paralizar el suministro de gasóleo B significa paralizar el campo en un momento de "máxima" actividad tras meses en los que las lluvias han impedido trabajar. "La situación es, por tanto, crítica", han indicado.

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) censuran los movimientos especulativos y coordinados de las compañías petroleras para encarecer el combustible -del pasado viernes a hoy el litro de gasóleo agrícola ha pasado de 95 céntimos a 1,35 euros, un 42 por ciento más-, pero además han asegurado que se ha bloqueado directamente el suministro a los distribuidores.

"Se dan así dos irregularidades, la primera que se sube de precio carburante que está almacenado y cuya importación no supuso mayor coste, y la segunda que se está frenando su entrada en el mercado, a la espera de aplicar incrementos todavía superiores sobre el precio final", han asegurado las OPA, que han incidido en que el gasóleo que llegará estos días a los surtidores fue comprado cuando el barril estaba en otro precio.

Además, han señalado que España mantiene reservas estratégicas de petróleo equivalentes a más de 90 días de consumo, es decir, en estos momentos no existe desabastecimiento.

A su juicio, se trata de una situación especulativa "sin precedentes", que se ceba especialmente con los agricultores, a sabiendas de su total dependencia del gasóleo en un momento de máxima actividad en el campo.

MÁS PROTESTAS

Las organizaciones agrarias han advertido de que el acto de protesta del día 10 en Valladolid es el comienzo de una serie de actuaciones que llevarán a cabo y mantendrán hasta que no se den soluciones definitivas que respondan a los perjuicios que está provocando la situación para los agricultores y ganaderos.

"En especial, la pinza sobre los costes que está ejerciendo el gasóleo y los fertilizantes puede ser la puntilla final para el cereal de Castilla y León", han aseverado.

Ante esta situación, han reclamado al Gobierno que actúe "con carácter de urgencia" y "presione" a las empresas petrolíferas que una vez más engordan sus márgenes a costa de los profesionales del sector primario y de los consumidores en general porque al final este encarecimiento es repercutido en los precios de los alimentos.

Además, han señalado que el mercado de refino español, a diferencia del europeo, está altamente concentrado en forma de mercado oligopolístico.

Por ello, han instado al Gobierno de España a que, ante una situación excepcional como la actual, "ponga coto a estas presiones especulativas inaceptables sobre el mercado de combustibles".

En la misma línea, las organizaciones agrarias han apuntado que el sector agrario espera una respuesta específica y satisfactoria por parte del Ejecutivo y que se concreten lo antes posible las ayudas económicas y fiscales anunciadas estos días por el presidente del Gobierno.