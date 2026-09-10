OPA piden a la Bolsa de Cereales de Duero que dejen de comprar mercancía extracomunitaria y apuesten por producto local

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organizaciones profesionales agrarias (OPA) han pedido a la Bolsa Internacional de Cereales de Duero, que se reúne en Valladolid el próximo día 16, que dejen de comprar "cantidades ingentes" de mercancía en puerto, procedente en "muchos casos" de países extracomunitarios, y apuesten por producto local.

La Bolsa Internacional de Cereales del Duero es la "cara visible "de lo que se denomina como 'Mercado', compuesta por comerciantes, corredores y brokers que acuerdan y determinan los precios de compra a los cerealistas de la Comunidad, han señalado Asaja, UPA, COAG y UCCL en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante este encuentro organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, las OPA han recordado que llevan denunciando desde hace meses el "hundimiento de precios y por lo tanto de rentabilidad del sector cerealista", lo que está provocando una "situación límite" entre los agricultores de Castilla y León.

En este contexto, y de forma paralela a la petición de ayudas directas a las administraciones, estas organizaciones hacen un llamamiento a la Bolsa Internacional de Cereales del Duero para que "dejen de comprar cantidades ingentes de mercancía en puerto, procedente en muchos casos de países extracomunitarios con estándares de producción mucho más bajos, y apuesten por el cereal producido localmente, con mayores garantías de trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria".

"Tememos que esta petición caiga en saco roto, visto lo que ha ocurrido en las últimas campañas, y por eso reclamamos la intervención de las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como europeo, para que se establezcan contingentes a las importaciones de cereal, limitando la entrada de grano foráneo a lo estrictamente necesario para que la importación masiva de cereal extranjero no presione los precios a la baja y distorsione el mercado", han añadido.

Las OPA de Castilla y León exigen así que, ante el comportamiento de estos brokers, "se vigile y se sancione duramente las prácticas abusivas que se produzcan", las cuales "se resumen en que los agricultores no pueden percibir precios por debajo de costes, lo que además incumple la Ley de la Cadena Alimentaria".

"Reclamamos a las autoridades de control, tanto en el ámbito autonómico, como estatal y europeo, que investiguen las operaciones que se realicen en el mercado de los cereales", han reiterado las organizaciones.

Asimismo, han señalado que consideran que la celebración de actos como el del próximo 16 de septiembre "deberían servir para fomentar un trato y relación de igualdad y justicia entre los distintos operadores", incluidos los que producen la materia prima, y "no para ejercer su habitual posición de fuerza y de codicia para imponer precios ruinosos a los agricultores".

"No se entendería que agricultores o empresas con verdadero compromiso con la agricultura participaran en un acto cuya premisa queda muy lejos de propiciar el entendimiento y el trato leal con los cerealistas españoles", han advertido.