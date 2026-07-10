Las OPA ven un "cambio de paradigma" y aplauden los cambios en la línea de trabajo de la Junta en sanidad animal

Reunión del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con las organizaciones agrarias sobre sanidad animal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias han señalado un "cambio de paradigma" y han aplaudido los cambios en la línea de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en materia de sanidad animal en aspectos como el control de la fauna salvaje.

Así lo han expresado tras una reunión monográfica sobre sanidad animal que han mantenido con el consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, quien ha asegurado que pretende diezmar la población de la fauna salvaje.

Para ello, ha explicado medidas como la voluntariedad en lugar de la obligación de utilizar el precinto digital para los cazadores y el uso de visores térmicos y nocturnos para la caza mayor, a cualquier hora en el caso del jabalí y para otras especies con cierta limitación.

En este caso, el consejero ha señalado que la política de sanidad animal no sólo se puede atajar con la mejora las cuestiones de sanidad animal que afectan a los animales domésticos sino que hay otra "pata fundamental" que causa enfermedades que es la fauna silvestre, por lo que ha abogado por dar herramientas a los cazadores para combatirla.

Por eso se ha decidido que el precinto digital pase a ser voluntario y permitir el uso de visores. "Creemos que el cazador tiene que tener herramientas, además es un compromiso que tenía mi partido, que tiene Vox, que lo llevó en campaña y nosotros somos gente de palabra y gente que cumple", ha matizado.

Además de la repercusión que tiene esta fauna en la salvaje en la sanidad animal, ha recordado que también es la principal causante de los accidentes de tráfico y no pueden tener "la conciencia tranquila" si no se ponen todas las herramientas para controlar estos animales mediante la caza, tanto en favor de los ganaderos como para la seguridad de las personas.

ACUERDO DE LAS OPA

Las organizaciones agrarias, tras la reunión, han mostrado su satisfacción con las nuevas líneas de trabajo de la Consejería tanto en materia de sanidad animal como otras materias.

En este marco, el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, ha agradecido que la ganadería haya sido el tema a abordar en una primera reunión y ha incidido que el principal problema de los ganaderos al que "miran" todos los días, "aparte de los mercados", es la salud de sus animales.

"Para nosotros el objetivo primordial es que nuestros animales estén sanos, porque si están sanos conseguiremos buenas producciones y las explotaciones serán rentables", ha señalado Turrado, quien ha asegurado que el sector es consciente de la importancia de la sanidad animal y hace todo lo que puede para que no haya enfermedades, que cuando aparecen hay que afrontarlas con un coste económico importante para las arcas públicas y para las explotaciones, donde ha afirmado que la bioseguridad está "asegurada".

José Antonio Turrado considera que se está haciendo el trabajo "bien" y espera que el fruto de la labor de ambas partes pueda "salir lo más airoso" posible con todas las enfermedades, algunas ya tan conocidas como la tuberculosis, que es recurrente en las reuniones sobre sanidad animal, y otras de más reciente aparición, como la enfermedad de Newcastle. "Tiene todo nuestro apoyo la consejería para trabajar en esa línea", ha puntualizado.

En esta línea, considera positivos los cambios que se han visto, "algunos son gestos y otros pueden ir más allá", y ha señalado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Consejería para proponer a otras "instancias superiores" cambios normativos que permitan hacer cosas ahora no permitidas.

Tras agradecer que se aborde el tema de la fauna salvaje de la que las organizaciones hablan desde hace tiempo, ha señalado como algo también positivo que en la reunión haya estado presente el responsable de la Consejería en materia de caza y ve "importante" que haya "un mando único" que permita abordar estos temas en estas reuniones y "no haya que ir a despachos de otra consejería que a veces son infranqueables",

En definitiva, ha valorado que ciertas competencias relacionadas con el medio ambiente recaigan en la Consejería que dirige Pino con los criterios que ha tenido cuando ha ostentado otras responsabilidad (fue presidente de Asaja Ávila) y ha cree que puede haber un "antes y un después" con el tema de las enfermedades animales que se transfieren desde la fauna salvaje, que ha asegurado tiene una superpoblación "que no tiene nada que ver con otros tiempos" ni es normal, cuando no aportan nada positivo al medio ambiente y generan otros problemas.

En la misma línea, Carlos José Sánchez, en representación de la Alianza UPA-COAG, ha asegurado que ven un "buen cambio" en la Consejería y ha recordado que han tenido que "pelear" para exigir que la fauna salvaje se contemplara como un "gran problema" de sanidad animal, algo que se les negaba.

CONTROL POBLACIONAL

A este respecto, espera que eso cambie y se permita el control poblacional de estos animales que tanto "daño" y "perjuicio" provocan desde el punto de vista sanitario y provocan accidentes. Así, ha aplaudido estos cambios y la rapidez en convocar el Consejo Agrario, tras lo que ha manifestado la esperanza de poder llegar a "altas instancias" y la Consejería defienda al ganadero.

Por eso, ha manifestado el compromiso de trabajar con la Consejería, apoyarle "en lo factible" y ha agradecido que se les contemple como agentes colaboradores porque cuando se elabora algún tipo de normativa son quienes se lo transmiten a los agricultores y ganaderos.

Por su parte, el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha agradecido que el consejero "por primera vez" se ponga al frente de la sanidad animal y lo haya hecho con prácticamente todo su equipo y cree que ha habido un "cambio de paradigma" en esta materia en la que "por primera vez en muchos años" en la Consejería hay un cambio de "enfoque".

González Palacín ha recordado que llevan muchos años demandando cosas y les parece positivo que por primera vez la política en sanidad animal "vaya girando" hacia lo que pedían, aunque "son intenciones" y aún no propuestas que se han llevado a cabo, por lo que estarán "vigilantes" para que se hagan.

Entre otras cuestiones, ve "muy positivo" el cambio en las campañas de saneamiento de la tuberculosis porque llevan años denunciando la incidencia de la fauna salvaje en su propagación, como corroboran los datos oficiales.

"Desde esta Consejería se miraba hacia otro lado, desde la de medio ambiente pues no quería ni saber", ha señalado el coordinador de UCCL, quien ha apuntado que "por fin" se ha unificado el tema de la caza y la sanidad animal.

González Palacín cree que hay que actuar de forma "importante" con la fauna salvaje porque transmite más del 50 por ciento de los casos de tuberculosis en la cabaña ganadera y considera que, además, otro cambio de enfoque tenía que ser el diagnóstico porque se lleva utilizando tuberculina 40 años y "falla", por lo que ve necesario un sistema diagnóstico acorde al "siglo XXI" para determinar si el animal tiene o no la enfermedad.

A partir de ahí, ha añadido, lo que también ha reclamado es cambiar "radicalmente" qué pasa a la ganadería en la que se detecta la enfermedad porque la incidencia en el ser humano y no es peligrosa, como reconoce el Ministerio de Sanidad, por lo que "no es normal" que un ganadero venda los terneros 200 euros menos durante un año, dos o tres años porque es "la ruina" y eso es lo que pasa cuando se detecta una enfermedad en una explotación y se inmoviliza.

Además, ha abogado pro la vacunación de todas las enfermedades infecciosas y ha apuntado que en Reino Unido se utiliza desde hace años, por lo que ha exigido a la Unión Europea que cambie la forma de proceder ante la tuberculosis, cambio los sistemas de saneamiento ganadero y cree que la Consejería puede ser un "buen aliado" para estas modificaciones.