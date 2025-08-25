Las OPAs piden desbloquear el aprovechamiento de superficies quemadas y agilizar las ayudas tras los incendios de Ávila

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias con representación en la provincia han exigido en el Consejo Agrario Provincial de Ávila que se permita, "de forma inmediata", el aprovechamiento y la admisibilidad de las superficies quemadas a efectos de las ayudas Política Agrícola Comun (PAC), así como el desbloqueo de los terrenos de años anteriores.

Asimismo, las organizaciones han reclamado que se "agilicen" los trámites para recompensar a los agricultores y ganaderos que han sufrido distintos daños por los incendios, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila tras la celebración del Consejo Agrario provincial.

Este órgano, reunido bajo la presidencia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, ha analizado la situación del campo y la ganadería tras los fuegos, en el marco de la declaración de zona especialmente afectada por emergencia de Protección Civil.

En la sesión se ha trasladado a los asistentes información sobre las diferentes líneas de ayudas dirigidas a personas físicas, empresas e instituciones que han padecido daños personales, materiales, económicos o sociales y se ha mostrado solidaridad con los afectados además de reconocer la necesidad de dar una respuesta eficaz a la crisis generada.

Por último, el presidente del Consejo, José Francisco Hernández, ha agradecido "al personal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a las opas el trabajo conjunto desarrollado en beneficio del campo abulense y del mundo rural en unos momentos tan complicados" y ha invitado a "continuar haciéndolo así".