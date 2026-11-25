Las OPAs de Salamanca exigen a la Junta que rectifique e incluya al regadío en las ayudas al sector agrario - COAG

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias COAG, Asaja y UPA se han concentrado en la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca para que la institución autonómica incluya el regadío en las ayudas al sector.

Las organizaciones consideran "injustificable" que unas ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes de producción dejen fuera "cultivos tan importantes para la provincia como el maíz, la patata o la remolacha, que precisamente soportan unos elevados costes de producción".

Asimismo, han asegurado que no cuestionan "la necesidad de apoyar al cereal de secano, sino la exclusión de otras producciones agrícolas que atraviesan igualmente graves dificultades de rentabilidad".

Bajo su punto de vista resulta contradictorio, han añadido, que la Junta "apueste por la modernización de los regadíos y, al mismo tiempo, deje fuera de estas ayudas a cultivos fundamentales para la economía, el empleo y el desarrollo del medio rural salmantino".

Desde las organizaciones salmantinas han exigido a la Consejería de Agricultura que "rectifique, amplíe la dotación presupuestaria e incorpore a los cultivos excluidos", además de que tenga en cuenta "los costes reales de producción" y priorice "a los agricultores profesionales".

La movilización de este 25 de noviembre ha evidenciado, dicen, "la unidad de las organizaciones profesionales agrarias en la defensa de los intereses del campo salmantino".