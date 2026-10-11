La ópera 'L'elisir d'amore' se proyectará el 15 de octubre en cuatro localidades de CyL

Cartel de la ópera 'L'elisir d'amore'. - VERSIÓN DIGITAL

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro localidades de Castilla y León proyectarán por primera vez este jueves, 15 de octubre, la grabación realizada en la Ópera Estatal de Viena de la histórica producción de 'L'elisir d'amore', en español 'El elixir de amor', dirigida por Otto Schenk, fallecido el año pasado y una de las grandes figuras de la puesta en escena del siglo XX.

La ópera se podrá visionar en formato 'event cinema' en Cines Van Gogh de León, en Cines Van Dyck Salamanca, en Artesiete Segovia y en Cines Manhattan de Valladolid, según ha comunicado la distribuidora Versión Digital a Europa Press.

También se proyectará en más de 50 salas de España, donde se podrá así ver la obra que se ha representado más de 300 veces desde su estreno en 1980 y es considerada como uno de los títulos favoritos del público austríaco.

Las sesiones tendrán lugar los días 13, 14, 18, 19, 20 y 21 del mismo mes en salas de 15 comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y Región de Murcia.

La propuesta dirigida por Schenk, convertida ahora en película, cuenta con un reparto encabezado por María Nazarova y Bogdan Volkov, así como la soprano Nazarova interpreta a una Adina cautivadora y el tenor Volkov, en el papel de Nemorino, afronta 'Una furtiva lágrima', uno de los grandes momentos del repertorio.

Los dos protagonistas están acompañados por Davide Luciano que interpreta a Belcore y, por su parte, Alex Esposito como Dulcamara. Asimismo, la dirección musical de la ópera que supuso uno de los mayores éxitos del compositor italinano Gaetano Donizetti, está a cargo de Gianluca Capuano, quien está al frente de la Orquesta y el Coro de la Wiener Staatsoper.

El argumento de 'L'elisir d'amore' es una comedia romántica muy directa que tiene como pratagonista un amor no correspondido, celos, un falso elixir y numerosos equívocos, que combina humor con una dimensión emocional más profunda.

Centrada en los personajes y en contar con claridad la historia de Adina y Nemorino, la producción cuenta con una estética mediterránea y luminosa, muy cinematográfica. Jürgen Rose, quien firma la escenografía y el vestuario, crea ese pueblo italiano bañado por una cálida luz meridional que también destaca en el film.