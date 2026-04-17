Ópera en Valladolid: 'Cavalleria Rusticana' y 'Pagliacci' llegan al Teatro Calderón del 22 al 26 de abril

Presentación del programa lírico del Teatro Calderón de Valladolid con 'Cavallería Rusticana' y 'Pagliacci'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid recibirá entre el miércoles 22 y el domingo 26 de abril el programa lírico de la presente temporada con dos obras operísticas como 'Cavalleria rusticana' de Pietro Mascagni y 'Pagliacci' de Ruggero Leoncavallo.

La concejala de Educación y Cultura Irene Carvajal, la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, el Director del teatro, José María Esbec, acompañados por el director musical Nimrod David Pfeffer, el director de escena, Joan Anton Rechi, el director del Coro Calderón Lírico, Sergio Domínguez, y la directora del Coro Voces Blancas de Valladolid, han presentado este viernes el doble programa lírico.

Son dos títulos que, como han recordado fuentes del Teatro vallisoletano, desde su estreno a finales del siglo XIX, "no han dejado de representarse juntos, no solo por su brevedad y afinidad estilística, sino por la intensidad emocional que comparten".

Ambas obras, han relatado las mismas fuentes, "supusieron una auténtica revolución en su tiempo: rompieron con los moldes románticos y llevaron a escena pasiones humanas crudas y cercanas, arraigadas en entornos populares y rurales, donde el amor, los celos, la traición y la muerte se entrelazan sin artificio".

Cavalleria rusticana, estrenada en Roma en 1890, marcó el inicio del "verismo" en la ópera italiana. La historia, basada en un relato de Giovanni Verga, traslada a una aldea siciliana en día de Pascua, donde "la calma aparente esconde un conflicto que acabará estallando con consecuencias trágicas".

La música de Mascagni cuenta con elementos desatacados como el 'Intermezzo', una pieza orquestal, posiblemente las más popular del repertorio.

Pagliacci, estrenada en Milán dos años después, en 1892, "retoma el tono trágico pero introduce una originalidad fundamental: la historia de una compañía de comediantes sirve de marco para explorar cómo la vida real y la ficción se confunden hasta volverse indistinguibles".

"El famoso 'teatro dentro del teatro' permite a Leoncavallo construir un drama donde la representación y la verdad se solapan con una tensión creciente", ha señalado el Teatro.

Canio, el payaso traicionado, es "uno de los personajes más icónicos del repertorio", y destacan su aria 'Vesti la Giuba' en la que se maquilla para salir a escena "mientras su mundo personal se desmorona", a la que se considera "una de las más conocidas y emocionantes del canon operístico".

La obra se abre, además, con "un prólogo memorable, en el que el personaje de Tonio se dirige al público para advertir que lo que va a ver no es solo ficción, sino un pedazo de vida".

Presentadas en una misma velada, Cavalleria rusticana y Pagliacci ofrecen una experiencia intensa y profundamente accesible, tanto para quienes ya son aficionados a la lírica como para quienes se acercan por primera vez al mundo de la ópera.

La producción escénica de este espectáculo es de la ABAO Bilbao Ópera, y la producción artística, del Teatro Calderón de Valladolid.

Este montaje contará con la participación de un reparto formado por Mónica Conesa, Arsen Soghomonyan, Blanca Valido, Rodrigo Esteves, Claudia Pavone, Mauela Cúster o Jan Antem.

Cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección musical del maestro Nimrod David Pfeffer, la dirección de escena de Joan Anton Rechi, el Coro Calderón Lírico dirigido por el maestro Sergio Domínguez, y el coro Voces Blancas de Valladolid, dirigido por Clara De los Ojos.

Con una duración de 180 minutos aproximadamente, las funciones tendrán lugar el miércoles 22, el viernes 24 y el domingo 26 de abril a las 19.00 horas. Los precios van desde los 15 a l euros.