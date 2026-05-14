Operación antidroga en Salamanca: tres detenidos y más de siete kilos de cocaína intervenidos

Dinero, droga y armas intervenidas en la operación 'Gallery' en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han culminado la operación Gallery, una de las más grandes contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en Salamanca, que se ha saldado con tres detenidos y la realización de tres registros domiciliarios donde se han incautado más de siete kilos de cocaína y tres armas de fuego.

La investigación, llevada a cabo de manera exhaustiva y durante varios meses y la fase ejecutiva de la operación ha permitido desarticular un entramado dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes desde diversos inmuebles ubicados en zonas específicas de la ciudad.

En concreto, se han efectuado dos registros en el barrio de Buenos Aires y un tercero en la zona del Barrio de Capuchinos de esta capital, tal y como han señalado desde la Subdelegación de Gobierno de la ciudad.

Durante el operativo, los agentes han intervenido más de siete kilogramos de cocaína, múltiples envases de fármacos tipo Trankimazín, más de 31.000 euros en efectivo, varias balanzas de precisión y tres armas de fuego.

Entre las armas aprehendidas se encuentran un fusil de gran calibre con mira telescópica, una escopeta ultrashort y una pistola semiautomática, todas ellas se han encontrado cargadas y en disposición inmediata de ser utilizadas.

Los inmuebles registrados han presentado importantes medidas de fortificación y seguridad destinadas a dificultar la actuación policial, motivo por el que ha sido necesaria la intervención de unidades especializadas en aperturas y pertenecientes a la Policía Nacional.

La complejidad y peligrosidad del dispositivo ha requerido, asimismo, la participación coordinada de distintas unidades policiales pertenecientes a la Policía Nacional y por tanto de la intervención de funcionarios destinados en esta Comisaria Provincial, en la Jefatura de Castilla y León y en unidades centrales. En esta fase de ejecución del operativo también han colaborado de manera activa varias dotaciones de Policía Local.

CASI 800.000 EUROS EN DROGA

La cantidad de sustancia estupefaciente intervenida constituye una de las mayores aprehensiones realizadas en una operación de estas características en la ciudad de Salamanca, además de la mayor registrada hasta la fecha en el barrio de Buenos Aires. Con una estimación de 33.100 dosis, se alcanzaría un valor de 791.652 euros en los canales de distribución ilícita.

La rápida y eficaz actuación policial ha permitido, según la Subdelegación, el completo desarrollo del operativo sin que se produjeran incidentes, además de asegurar las zonas de actuación y garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes, así como de las personas detenidas.

Los detenidos, una vez instruido el correspondiente atestado policial, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, y al menos uno de ellos ha ingresado en prisión por los hechos descritos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.