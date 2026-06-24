El operativo contiene el avance del incendio de San Vicente (León) y prevé una noche "favorable"

Helicóptero realiza labores de extinción de un Incendio forestal, a 24 de junio de 2026, en San Vicente de Arganza, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

SAN VICENTE (LEÓN), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operativo que trabaja para sofocar el incendio forestal de San Vicente (León), que se encuentra con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ha contenido el avance de las llamas y prevé una noche "favorable" al contar con más humedad.

El director técnico de extinción, Enrique Rey, ha precisado, a las 19.00 horas, que se ha logrado frenar el crecimiento del perímetro del incendio desde "aproximadamente el final de la mañana" de este miércoles, con una tarde en la que se ha hecho un "magnífico" trabajo en un "terreno complicado para la extinción de incendios por la pendiente y la cantidad de combustible".

En este sentido, ha detallado que durante la tarde el operativo se ha centrado en realizar descargas de medios aéreos en los puntos calientes, para luego continuar con labores de remate y enfriamiento de todos esos puntos que se "levantan" en distintas zonas del perímetro debido a las condiciones meteorológicas de "calor, sequedad y viento sur".

Asimismo, ha indicado que la previsión para la noche es "favorable" porque "va a haber algo más de humedad relativa que en las noches anteriores", lo que hará que "la vegetación y sobre todo el combustible fino cojan un poco de humedad".

En este contexto, se seguirá con la labor de recorrer el perímetro de vigilancia y atender posibles reproducciones y puntos calientes, así como rematar, también con herramientas y maquinaria, todo el borde "para dejar el incendio lo más frío posible", tras lo que se retomarán los trabajos a primera hora de la mañana del jueves, ha concluido.

El fuego se inició a las 15.32 horas del día 19 de junio, originado probablemente por un rayo, se dio por controlado el día 21 y una reproducción causó que volviera a declararse el nivel 1 a las 17.40 horas del martes día ante la posibilidad de que afectara a más de 30 hectáreas de superficie arbolada.