La oposición afea a Carnero su "política de anuncios"

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición al Gobierno de coalición PP-Vox ha afeado hoy la intervención del consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, por la "política de anuncios" que "nunca cumple" este departamento y genera "frustración" en el ciudadano, al tiempo que ha reprochado que no haya esbozado "ninguna medida" contra la "despoblación" y que el discurso de Vox "cale en el PP", en referencia a la nueva normativa en materia de concordia anunciada.

"Es difícil meterse en un jardín más absurdo que en el que se ha metido el PP. No ha había ninguna discordia en Castilla y León, ni una sola queja y este anuncio reconoce que hay algo del discurso de Vox que ha calado en el PP", ha lamentado el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea que ha explicado que el objetivo debería ser restituir la dignidad de todas las víctimas del terrorismo. "Tan mal estaba dar un tiro en la nuca a un concejal del PP en los 90 como a un republicano en el 36", ha zanjado.

En este sentido, Carnero ha asegurado que nadie tiene la "obligación" de tener en la "cuneta a ningún ser querido" y confía en el que el marco en el que esto se engarce, "para unos y otros", sea la "concordia".

Igea, que ha comenzado su intervención agradeciendo el reconocimiento de Carnero al antiguo equipo de la Consejería de Transparencia que el lideraba, ha ironizado sobre la labor de "institutriz" que tendrá Presidencia sobre el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Una labor que ha evidenciado en el número de competencias asumidas por este departamento y que "deberían ser labor" del vicepresidente. "Hasta le firman los nombramientos de su equipo de gabinete, algo nunca visto", ha añadido para aseverar que la Vicepresidencia solo tendrá aquellas competencias con las que le "deje jugar de vez en cuando" Carnero.

En este punto, ha criticado que se renuncie a la Ley de Transparencia con un argumentación "simple y pobre", y que se incumpla el "código ético", al tiempo que confía en que en materia de política exterior "reine el sentido común" y no se lleve a cabo bajo la disyuntiva del "globalismo o patria" que, en palabras de Igea, "ejerce el vicepresidente".

Por último considera que hay un nuevo "paso atrás" con una nueva ley de Régimen Local al advertir que la modificación de la "planta municipal" no va a ser "sostenible".

También han sido críticos desde filas socialistas, que han calificado la intervención de Carnero de "política de anuncios que nunca cumple y genera frustración en el ciudadano". Así lo ha señalado el procurador del PSCyL Luis Briones que ha comparado el discurso del actual consejero con el de José Antonio De Santiago-Juárez en 2015 o de su antecesor, Ángel Ibáñez. "Veremos a ver en qué se concreta lo que ha dicho hoy aquí, porque si hace lo mismo que Ibáñez, ya sabemos por dónde va a ir", ha ironizado.

Briones ha reprochado la "gran estructura" de la Junta "plagada de altos cargos", algo que ha negado Carnero al señalar que es la estructura "lógica" para "satisfacer" las necesidades de los ciudadanos y compararla con otras como las de la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

El socialista ha puesto el acento de su crítica en tres aspectos: la "insuficiente financiación" de las entidades locales, los "incumplimientos en función pública" y la "falta" de referencias a la regeneración política y la corrupción.

Así, Briones ha tildado de "insuficiente" la financiación que la Junta destina a las entidades locales. Así, ha reprochado que no se haya recuperado todavía los niveles de 2011, donde se destinaron 404 millones a este capítulo, por los 374 de 2021 y, por tanto, también de este ejercicio al tener el presupuesto prorrogado. "No ha habido fondos adicionales por los efectos del Covid. Al final son los mismos 20 millones de siempre", ha afeado para ironizar con la ayuda a Ucrania cuando hay ayuntamientos que no tiene para "pagar el recibo de la luz". or ello ha exigido duplicar los fondos de cooperación local, "como poco" hasta los 600 millones.

También ha lamentado los "incumplimientos" en materia de función pública. "Las 25 horas prometidas y firmadas en 2019 no han aparecido en su intervención, con la carrera profesional ha pasado lo mismo", ha señalado para criticar que haya pasado "de largo" con el cumplimiento de estabilización laboral entre el personal de la administración autonómica. "Han dejado pasar cuatro meses para convocar las mesas y se quiere hacer ahora todo en estos últimos once días. Lo que buscan es que no se produzca ese proyecto de estabilización", ha espetado para pedir al consejero que se emplee el superávit de 265 millones para solucionar todos estos problemas.

Por último, ha reprochado las carencias en materia de "regeneración política y corrupción". "¿Cómo si no hubiera ningún caso abierto?", ha deslizado Briones que ha finalizado su intervención mostrando su preocupación sobre la nueva normativa de concordia. "Solo un folio ha dedicado a una nueva normativa que es revisionista", ha concluido.

Por su parte, desde el Grupo UPL-¡Soria YA!, el procurador José Ángel Ceña ha echado en falta anuncios para la provincia a la que representa, Soria, y sobre una de las "mayores preocupaciones" de los ciudadanos, la despoblación.

Además ha afeado que se firme convenios con otras Autonomías pero no haya ninguno en marcha con alguna de las cuatro que rodea a la provincia. En este sentido, Carnero ha asegurado que se llevarán acabo acuerdos también con estas autonomías que recogerán la "sensibilidad" de los sorianos.

Por otra parte, ha afeado a la Junta "no ser claro" en función pública, al hablar de dimensionar estructuras periféricas "sin entrar en el cómo", por lo que ha exigido cubrir las "plazas remotas". Por último, ha lamentado no encontrar un proyecto de ley sobre despoblación por lo que ha tildado de "más de lo mismo" la intervención de Carnero en la que se ha olvidado, además, de los de "siempre".

VOX Y LA LEY DE IGUALDAD

El discurso de PP y Vox ha ido en consonancia con el de Carnero. Así, el procurador de Vox Carlos Menéndez Blanco ha señalado que la intervención es un "reflejo fiel y completo" de los once ejes del pacto de gobierno y 32 líneas de actuación. "Ahí van a encontrar a Vox, en el apoyo, en aplicar medidas para atender las necesidades de los ciudadanos en un momento de dificultad en el marco de una crisis social y económica", ha resumido.

En cuanto a la normativa sobre concordia, el representante del partido que lidera Santiago Abascal ha señalado que la fecha está marcada y "pronto" se harán públicos los "avances". También ha querido salir al paso de las críticas sobre la estructura de la Junta al asegurar que "más pronto que tarde" se verá como las medidas que se van a aplicar reducirán el "gasto superfluo y político" del que la formación ha hecho "gala".

La única discrepancia ha venido con el Plan de Igualdad en la Administración autonómica anunciado por Carnero que, además de asegurar que lo hace por "normativa estatal", también lo aplica por "convicción", a lo que Menéndez Blanco ha respondido que su formación acepta las "reglas del juego" pero que aspiran a políticas que respondan a "méritos y capacidades" frente a una de "cuotas".

Por último, el procurador del PP José Luis Sanz Merino ha mostrado su "satisfacción" por la intervención de Carnero y ha reprochado al PSCyL que exija "mayor financiación" para las entidades locales cuando eso va contra los postulados de su propio partido que fijó en 2013 el marco del sistema de financiación actual.