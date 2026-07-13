La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid critica la "mala gestión" y la "chapuza" en la obra del pabellón Pisuerga

Obras en el pabellón polideportivo Pisuerga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la ciudad han criticado este lunes la situación de las obras de remodelación de la cubierta del pabellón polideportivo Pisuerga, que se encuentran en un 'impasse' ante los problemas de viabilidad del proyecto, algo que consideran, respectivamente, una muestra más de "mala gestión" del equipo de Gobierno y una "nueva chapuza".

Así lo han señalado este lunes por un lado el Grupo Municipal Socialista, que había enviado una convocatoria a los medios de comunicación este domingo para tratar el asunto, y VTLP, que ha remitido un comunicado de prensa después de que la concejal del Área de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, y el gerente de la FMD, Santiago Hidalgo, ofrecieran una rueda de prensa esta mañana.

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha considerado que las obras están "paralizadas", según información que "tiene" su grupo, y ha recordado las "dudas" que esta formación ha mantenido sobre la viabilidad de la obra desde que se licitó el proyecto el pasado mes de noviembre. "Las cosas no se están haciendo bien", ha apostillado.

En primer lugar, Herrero ha apuntado que si bien en ese momento el PSOE votó a favor del proyecto en el Consejo Rector, habían advertido ya de que un "informe técnico" encargado a la empresa de Ingeniería y Arquitectura Incidec "certificó la degradación de la cubierta y también sus elementos de fijación por haberse producido filtraciones con oxidación" y apostaba por una sustitución total de la misma.

Sin embargo, "se optó por remodelar las cubiertas manteniendo la cubierta actual y superponiendo una nueva encima de la actual, justo lo que de forma categórica se descartaba por el informe", además de descartar "de forma cicatera" la instalación de placas solares sobre la misma.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Hernández ha recordado que el equipo de Gobierno municipal "no se preocupó" por la situación de las cubiertas del pabellón hasta que el pasado mes de noviembre las filtraciones y las goteras obligaron a suspender un partido del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. En ese momento, cabe recordar, el Ayuntamiento encargó una actuación de urgencia de menor complejidad para asegurar que estas instalaciones siguieran acogiendo partidos competitivos hasta el final de la temporada.

Pedro Herrero, que ha reprochado que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox "no ha sido capaz de poner en marcha instalaciones de menor dimensión", como el caso del polideportivo del colegio Miguel Delibes", y "los grandes proyectos prometidos" en materia deportiva como la remodelación del estadio José Zorrilla, "cero".

"Ahora todos podemos ver que ni siquiera son capaces de mantener la instalación cubierta más emblemática de la ciudad, como es el Polideportivo Pisuerga, después de tres años sin hacer nada", ha recalcado Herrero.

Por su parte, la portavoz del Grupo de VTLP, Rocío Anguita, ha calificado de "una nueva chapuza" la gestión de la Concejalía de Deportes en la reparación de la cubierta del Polideportivo Pisuerga, después de que el propio Ayuntamiento "haya reconocido hoy que las obras se encuentran paralizadas al no haberse valorado adecuadamente las distintas circunstancias técnicas necesarias para ejecutar la intervención".

VTLP ha recordado los problemas que se dieron por las "importantes goteras" el pasado año y ha defendido que menos de un año después el propio Ayuntamiento reconoce que la solución elegida para la remodelación de la cubierta "no estaba suficientemente estudiada y que las obras han tenido que detenerse".

Ahora el Polideportivo Pisuerga queda "nuevamente" sin "una fecha clara para su puesta en funcionamiento".

"Estamos ante un nuevo ejemplo de improvisación y mala gestión. Se actuó deprisa para salir del paso, pero sin planificar correctamente una intervención que debía garantizar una solución definitiva. El resultado es que hoy seguimos sin saber cuándo podrá volver a utilizarse con normalidad el mayor polideportivo de Valladolid", ha advertido.