La oposición municipal de Valladolid advierte "de nuevo" de la "falta de unidad" tras la ausencia de Vox

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra han lamentado que, "de nuevo" el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con un acto institucional sin "unidad" de todos los grupos políticos, ya que Vox, socio de gobierno del PP, se ha ausentado de nuevo del evento.

El Grupo Municipal de VTLP ha considerado que la ausencia de los concejales de Vox "vuelve a impedir que el Consistorio lance un mensaje claro y compartido en defensa de la igualdad entre las mujeres y los hombres".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha llamado la atención en su perfil de la red social 'X' sobre las palabras del alcalde, Jesús Julio Carnero, que ha señalado en sus intervenciones en el acto institucional en el Ayuntamiento que la igualdad no debe ser una "cuestión ideológica" sino una cuestión "ética".

Herrero ha ironizado que "por eso gobierna con Vox", una formación que según asevera el portavoz socialista "que se desmarca de la igualdad y niega la existencia del machismo".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, que en dicho acto ha participado en la lectura de la Declaración Institucional al igual que Pedro Herrero, ha señalado que el Ayuntamiento, como institución que representa al conjunto de la ciudadanía, "debería ser capaz de trasladar un compromiso firme y unánime con las políticas de igualdad."

"Solo tres grupos estaremos defendiendo la igualdad de las mujeres y la necesidad de seguir avanzando en las políticas de igualdad también en nuestra ciudad", ha insistido la edil de VTLP. Anguita ha subrayado que la igualdad entre mujeres y hombres es "un principio democrático fundamental y de que las instituciones públicas deben situarse claramente del lado de quienes trabajan para hacerla efectiva".

"No puede ser que el Ayuntamiento que representa a todos los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid no mande un mensaje unánime sobre la necesidad de seguir avanzando en las políticas de igualdad para conseguir que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho, como recoge nuestra Constitución", ha lamentado Anguita.