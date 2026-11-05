La oposición municipal de Valladolid critica la "escasa" inversión prevista para nuevos autobuses de Auvasa

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid han criticado este jueves la, a su juicio, escasa cantidad que se destina a la inversión en nuevos autobuses por parte de la empresa municipal Auvasa, que ha aprobado este jueves los presupuestos para 2027.

En sendos comunicados, mientras los socialistas han recordado que pese a un incremento que sitúan en el 40 por ciento con respecto al ejercicio actual, la cifra de 1,95 millones de euros "está muy alejada de los 8,6 millones de euros presupuestados en 2023", con el Gobierno municipal del PSOE y VTLP.

En el caso de VTLP, consideran "escasa" la inversión del equipo de Gobierno que encabeza Jesús Julio Carnero en Auvasa, pues precisan que "está prevista la adquisición de cinco autobuses en 2026 y el encargo de otros cinco en 2027", que se pagarán en 2028, por lo que "sólo" se adquirirán diez vehículos en dos ejercicios (2026 y 2027).

El PSOE señala que de los 1,95 millones de euros presupuestados para inversión en nuevos autobuses en el ejercicio 2027, 1,5 millones se destinan a completar la adquisición de cinco autobuses ya adjudicados en 2026 y a la adquisición de otros cinco vehículos se consignan "únicamente 300.000 euros durante el próximo ejercicio", y la mayor parte del gasto de esos vehículos al presupuesto de 2028.

Por eso, apuntan que "los nuevos autobuses que se verán en las calles de Valladolid en 2027 terminarán pagándose en la próxima legislatura", cuando "cambie el gobierno municipal en las Elecciones del 23 de mayo de 2027".

El PSOE también reflexiona que el incremento del presupuesto "debe servir para mejorar el transporte público que utilizan diariamente miles de vallisoletanos", pero considera que las previsiones para 2027 mantienen "estancada la oferta de autobuses" y "contemplan unas inversiones muy inferiores a las presupuestadas en 2023.

En su opinión, Valladolid "necesita una apuesta decidida por el transporte público, que permita atender el crecimiento de la demanda, renovar la flota y ofrecer mejores frecuencias, mayor rapidez y menores tiempos de espera".

Asimismo, apuntan que el incremento de viajeros, que según los datos mostrados hoy se sitúa en un 8,2 por ciento más entre enero y septiembre, "debería acompañarse de más medios humanos y materiales, más expediciones, mejores frecuencias y menores tiempos de espera, especialmente en las líneas y horarios de mayor demanda".

Sin embargo, afirman que "el presupuesto no concreta un incremento neto del número de conductores ni compromete mejoras suficientes en la prestación del servicio", porque en 2026 "únicamente se han realizado 14 contrataciones de eventuales para realizar refuerzos y dar vacaciones al personal", una cantidad que ven "insuficiente".

En este sentido, Valladolid Toma la Palabra ha considerado que "las cuentas no responden a las necesidades actuales del servicio público de transporte, que cada día registra una mayor afluencia de personas usuarias y presenta problemas de saturación en determinadas líneas y franjas horarias".

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, ha señalado que la inversión prevista en nuevos autobuses resulta insuficiente y está lejos del esfuerzo realizado durante el anterior mandato.

En concreto, apuntan que con la inversión presupuestada en autobuses se pagará una parte de la adquisición de cinco autobuses tramitada en 2026 y que llegarán, según el Ayuntamiento, en el primer trimestre de 2027, "y el encargo de otros cinco en 2027, cuyo pago se realizará de forma progresiva, con una primera reserva y el abono del importe restante cuando los vehículos lleguen y sean recepcionados".

"El equipo de Gobierno de Carnero ha hecho una inversión ínfima en nuevos autobuses y no ha realizado ninguna inversión para aumentar la plantilla", ha afirmado Anguita.