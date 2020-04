La alcaldesa de Sahagún (León) se saltar el estado de alarma para tocar las campanas

LEÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sahagún (León) --Cs, PSOE y UPL-- han exigido a la alcaldesa de la localidad, la 'popular' Paula Conde, que cumpla la cuarentena social y han criticado que se saltara el estado de alarma para tocar las campanas de la iglesia junto al concejal de Cultura, Ramón Rodríguez de Alaíz, de Unidos por Sahagún.

Las tres formaciones han exigido en un escrito conjunto a la alcaldesa del municipio "que sea ejemplar y que cumpla la cuarentena social que exige el estado de alarma", ya que ninguno de los dos tomaron medida alguna de precaución como mantener la distancia de seguridad o llevar mascarilla.

En el texto, los tres partidos han recordado que el Real Decreto 463/2020 es para todos y que salir a tocar las campanas y sacar el estandarte a la puerta de la iglesia, no se encuentra entre los servicios esenciales recogidos en esta legislación.

"Hoy, Viernes Santo de 2020, una Semana Santa sin un alma en la calle, en la que nuestro país se viste de luto por los muertos diarios, la enfermedad y las difíciles situaciones familiares que están pasando muchos españoles y muchos de los vecinos de la comarca de Sahagún, nuestra alcaldesa, en un arranque de protagonismo, acompañada por el Concejal de Cultura, acuden a la iglesia de San Juan de Sahagún para llevar a cabo una tradición vinculada a la Semana Santa de nuestra localidad. Todo ello le honraría, si no estuviéramos en medio de la situación que estamos", señala el texto recogido por Europa Press.

Esta acción, subida en redes sociales por el propio Ayuntamiento, "no sólo no está justificada", ha señalado la oposición, que ha criticado que no se haya seguido ninguna de las medidas de seguridad que recomienda "todos los días" desde el Ministerio y la Consejería de Sanidad, ha señalado Cs en un comunicado recogido por Europa Press.

Las tres formaciones señalan que el incumplimiento del estado de alarma es un delito y que supone una "contradicción" pedir a la ciudadanía que se "sacrifique" y se quede en casa para evitar extender la pandemia mientras se celebra "un 'carnaval' de la Semana Santa".

Por último, y tras los comentarios vertidos por la primera edil contra estos tres partidos, piden que "abandone sus caprichos y que cuide de sus vecinos de la mejor manera, que es animándoles a quedarse en casa por su salud".