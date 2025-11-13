La oposición tacha de "desalmadas e indolentes" los presupuestos de Suárez-Quiñones: "Es el Mazón de Castilla y León"

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la oposición al Gobierno de Castilla y León en las Cortes han tachado de "desalmados e indolentes" los Presupuestos para 2026 que ha presentado este jueves el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una comparecencia que han tildado de "bochornosa" y "paripé institucional". El procurador Pablo Fernández ha asegurado que Suárez-Quiñones es el "Mazón de Castilla y León" al "no haber asumido responsabilidades tras los incendios".

El portavoz socialista de Medio Ambiente, Miguel Hernandez, ha criticado que Suárez-Quiónes se mantenga en el cargo cuando está "investigado por la Fiscalía" y tras haber sido reprobado por el Parlamento autonómico y por "toda la sociedad" castellanoleonesa.

Para el representante socialista, los presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2026 son "desalmados e indolentes", especialmente en lo que respecta a Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el relato del Suárez-Quiñones ha sonado "más a cuento que a acciones de futuro".

En esta línea, Hernández ha señalado que detrás de las palabras del consejero hay una "realidad que no se puede maquillar": una gestión "ineficaz, improvisada y profundamente desconectada de las necesidades de Castilla y León".

A este respecto, el procurador socialista ha criticad "el reino de taifas" que supone el modelo externalizado de lucha contra los incendios, con más de 35 empresas privadas implicadas y salarios "indignos" para quienes arriesgan la vida en el monte y ha acusado al consejero de "parapetarse en discursos triunfalistas, no reconocer los errores, no visitar las zonas quemadas, no escuchar en persona a los integrantes del operativo y culpabilizar a los demás al más puro estilo Mazón".

En esta línea, ha incidido en la falta de coordinación y previsión del gobierno de Mañueco durante un "terrible" verano en materia de incendios en el que se ha podido ver cuadrillas "paradas y ausencia de órdenes de desplazamiento en momentos críticos".

En materia de vivienda pública, el representante socialista ha calificado la gestión de gobierno autonómico de "altamente decepcionante" y ha lamentado que la Junta "no haya elaborado un plan autonómico, priorice los privado sobre lo público y deja fuera el 86 por ciento de las solicitudes de ayuda al alquiler, como ocurre con el programa Tuya de altamente decepcionante".

En cuanto a la Ordenación del Territorio, para el representante socialista la gestión del consejero se ha coronado como "una de las más ineficaces". "Suárez-Quiñones nos ofrece propaganda electoral. Promesas sin ejecución y anuncios sin resultados", ha aseverado Hernández.

"RENDICIÓN DEL PP"

Por su parte, el procurador del Grupo Parlamentario Vox José Antonio Palomo Martín ha asegurado que las cuentas que ha presentado este jueves Suárez-Quiónes acreditan la "rendición oficial" del PP con los ciudadanos de la Comunidad.

Esto, ha señalado, en la medida en que el Gobierno autonómico "ya no espera recuperar población y se conforma con gestionar la decadencia". "No hay proyecto ni dirección", ha incidido, para después remarcar que el proyecto de Presupuestos para 2026 representa la "nada más absoluta".

De hecho, ha resaltado que con el modelo del PP los jóvenes "nunca podrán quedarse y formar un proyecto de vida", en tanto en cuanto la Junta "no ha sido capaz de frenar la pérdida de habitantes y no ha impulsado la natalidad", por lo que este modelo político "es un auténtico desastre".

"PARIPÉ INSTITUCIONAL"

El procurador Pablo Fernández ha tachado de "paripé institucional" la comparecencia de Suárez-Quiñones, al que ha visto "muy nervioso". Durante el debate posterior a la exposición de las cuentas, Fernández ha cargado contra el consejero al asegurar que es el "Mazón de Castilla y León", puesto que ha "culpado de todo a los demás y no ha aceptado su responsabilidad".

En su intervención, Fernández ha incidido en que el titular de Medio Ambiente "debería haber dimitido", al tiempo que ha hecho énfasis en el hecho de que la Consejería del ramo destine un 0,87 por ciento del presupuesto a la vivienda.

"Con este modelo es imposible que la gente pueda vivir en esta Comunidad", ha lamentado Fernández, puesto que la Junta ha "arrasado y aniquilado el Medio Ambiente".

La procuradora de Soria ¡Ya! Leila Vanessa García ha asegurado que las cuentas suponen una "promesa electoral más" puesto que es "difícil" confiar en los nuevos proyectos anunciados cuando aquellos que se recogieron en presupuestos anteriores "todavía no se han llevado a cabo".

COMUNIDAD "MÁS SOSTENIBLE Y COHESIONADA"

Por su parte, la procuradora 'popular' Mercedes Cófreces ha destacado la capacidad de estos presupuestos de "récord" para articular una Comunidad "más sostenible y cohesionada" desde el punto de vista social y territorial al potenciar los mejores servicios públicos.

"Estas cuentas ofrecen más seguridad y protección ciudadana a los castellanoleoneses que viven en el medio rural al facilitar el acceso a la vivienda a las personas que más lo necesitan", ha reflexionado la 'popular'.

En este sentido, ha subrayado que las cuentas de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que contemplan el proyecto de Presupuestos para 2026 permitirá "avanzar" en la creación de infraestructuras básicas para la depuración de todas las aguas residuales de todas las poblaciones para lograr el vertido cero en todos los cauces fluviales.

"Frente al ruido que existe en la actualidad ha ofrecido unas cuentas que dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León hemos comprobado en la comparecencia de Suárez-Quiñones un ejercicio de "responsabilidad institucional y política".

Por tanto, ha remarcado que son unas cuentas "excelentes" que se defenderán en las Cortes en base al "diálogo" para tener unas cuentas "mejores" con la colaboración de todos los grupos porque trabajar por los ciudadanos de Castilla y León es una "responsabilidad compartida".