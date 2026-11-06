La oposición tilda de "traición" las cuentas del campo y censura que el alza presupuestaria no cubre el IPC en CyL

El parlamentario socialista Mario Rivas, tras la comparecencia en Cortes del consejero de Agricultura. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios del Grupo Socialista y del Mixto han criticado con dureza el proyecto de presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para 2027 presentado por Joaquín Antonio Pino, al que se han referido en términos de "traición" y han denunciado que el incremento señalado por el consejero del ramo ni siquiera alcanza la subida del IPC en la comunidad.

Tras la exposición de las cuentas realizadas por el consejero del secctor agrícola y ganadero, Joaquín Antonio Pino, de Vox, el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, Mario Rivas, ha advertido de que, si se descuenta el efecto de las nuevas competencias medioambientales, el incremento destinado estrictamente a las áreas agrícola y ganadera "se queda en 5,83%", una cota que "no alcanza ni siquiera el incremento del IPC en Castilla y León desde enero de 2024, que es del 9,7%", frente a unos costes de producción agropecuarios que han crecido un 6,35 por ciento en apenas unos meses de 2026.

Asimismo, Rivas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha afeado que el peso de la agricultura dentro del conjunto del presupuesto regional haya caído a "un 9% en el 2027" frente al 14 por ciento de 2009, lo que demuestra, a su juicio, que la actividad agraria "ocupa cada vez menos espacio en las prioridades del Gobierno autonómico".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego, ha utilizado términos de "traición" al campo y "desilusión" al referirse a dichos presupuestos y ha coincidido en denunciar la mengua de recursos propios, en referencia a que de los 739 millones consignados, "realmente son 553 los que correspondería" al sector primario una vez detraídos los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).

Además, Gallego ha censurado que el Ejecutivo no haya habilitado el fondo extraordinario de 150 millones de euros que exigen las organizaciones agrarias para amortiguar el constante encarecimiento de carburantes, fertilizantes y semillas, una dotación que ha considerado vital habida cuenta de que "10.000 empleos, el 10% del PIB, dependen de este sector agrícola y ganadero".

En materia de ayudas y apoyos directos, ambos parlamentarios han censurado la falta de concreción de la Junta ante las dificultades reales de los profesionales del campo. Así, el socialista Rivas ha recordado la ausencia de una partida específica para responder con recursos propios a la crisis cerealista y ha calificado de "completamente sangrante" la pérdida de más de mil explotaciones de vacuno de leche en los últimos doce años.

DAÑOS DE LA FAUNA PENDIENTES DE PAGO

De igual modo, ha remarcado la situación de las indemnizaciones por daños de fauna silvestre, al subrayar que existen "cerca de 6 millones de euros pendientes de pago y 1.180 expedientes con daños por el lobo sin tramitar".

Por último, los portavoces de la oposición han coincidido en reprochar la lentitud en la ejecución de infraestructuras clave como las concentraciones parcelarias y los regadíos, donde la superficie modernizada en la comunidad "no llega ni siquiera al 15% cuando el resto del Estado español está en un 23%".

En este sentido, la integrante de UPL ha denunciado la paralización de proyectos en Payuelos, La Armuña, el Canal de San José o el Bierzo, el desvío de fondos de transición justa hacia la caza y el reiterado olvido del Parque Agroalimentario berciano, mientras que Rivas ha zanjado que los profesionales no necesitan más anuncios propagandísticos, sino "recursos suficientes, partidas concretas, pagos al día y una Junta de Castilla y León que cumpla con lo que promete".

Con un análisis diametralmente opuesto, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Miguel Contreras, ha elogiado el proyecto de presupuestos para el sector agroganadero al asegurar que la comunidad contará con unas cuentas para el campo que crecen por encima de la media autonómica y colocan las necesidades de los profesionales entre las prioridades del Ejecutivo.

Según ha detallado, los fondos propios del departamento ascienden a 739,72 millones de euros, lo que representa un aumento del 16,53 por ciento respecto al ejercicio de 2024 y supone casi 105 millones de euros adicionales para apuntalar la rentabilidad y el futuro del sector, una cifra que escala hasta los 1.664 millones al computar las partidas de la Política Agraria Común (PAC).

En su desglose sobre las áreas inversoras, el parlamentario de Vox ha subrayado que la dotación para seguros agrarios sube más de un 40 por ciento en comparación con 2026 hasta alcanzar los 21 millones de euros, al tiempo que la partida para sanidad agraria se incrementa de cinco a doce millones.

Asimismo, Contreras ha resaltado que los apoyos para la incorporación de jóvenes y los planes de mejora rozan los 80 millones de euros con un repunte próximo al 37 por ciento, junto a los 117 millones consignados para regadíos, concentraciones parcelarias e infraestructuras rurales con el objetivo de resguardar las explotaciones y ofrecer alternativas en los municipios.

El portavoz de Vox ha destacado igualmente el refuerzo de las actuaciones ante los daños ocasionados por el lobo, dotadas con más de doce millones de euros para indemnización y prevención, así como la asignación de ocho millones de euros concebidos para resarcir perjuicios derivados de los requerimientos de la Unión Europea.

A este respecto, ha aseverado que los productores locales no pueden asumir imposiciones que encarecen su actividad diaria mientras afrontan la competencia de productos procedentes de terceros países sujetos a exigencias distintas, motivo por el que ha reivindicado unas reglas comerciales equitativas y normas que no obstaculicen la producción.

RESPUESTA EN POCOS MESES A DEMANDAS HISTÓRICAS

Contreras también ha ensalzado que que la consejería ha empezado a dar respuesta en apenas unos meses a demandas históricas del sector primario mediante la flexibilización de la PAC, la reducción de cargas burocráticas y el diálogo estrecho con las organizaciones profesionales agrarias.

En la misma línea, la 'popular' Rosa Esteban ha destacado el "compromiso presupuestario" del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco con el sector primario de Castilla y León, al asignar 739,72 millones de euros a esta consejería, cifra que, según incide, supone casi 105 millones de euros más que en el año 2004 y representa un incremento del 16,53 por ciento, porcentaje que se sitúa por encima del conjunto de las cuentas autonómicas.

Esteban ha desgranado las principales partidas de las cuentas y ha resaltado los 79,81 millones de euros dirigidos a los jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones, lo que supone una subida del 36,8 por ciento porque "el futuro del campo depende de nuestros jóvenes". Asimismo, ha detallado la partida de 21 millones de euros para seguros agrarios, con un alza del 54,4 por ciento para "proteger sus rentas" ante inclemencias como heladas, sequías o pedrisco, a lo que ha sumado 12 millones de euros para sanidad agraria (un 140 por ciento más) y 25,39 millones para sanidad y bienestar animal destinados a la prevención de enfermedades.

En este sentido, la parlamentaria 'popular' ha remarcado la creación de un nuevo fondo adicional de ocho millones de euros concebido para responder a costes derivados de cargas normativas extraordinarias que, según ha denunciado, vienen ocasionadas por las "nefastas políticas del Partido Socialista".

Al mismo tiempo, ha subrayado que la industria agroalimentaria no solo necesita producir alimentos, sino también "transformarlos, comercializarlos y generar valor añadido" en el territorio autonómico.