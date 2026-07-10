La ORA será gratis mañana en León capital por la festividad de San Cristóbal

Los autobuses urbanos finalizarán su servicio a las 21.00 horas

El servicio de la ORA será gratuito en León capital este sábado con motivo de la festividad de San Cristóbal.
El servicio de la ORA será gratuito en León capital este sábado con motivo de la festividad de San Cristóbal. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 10 julio 2026 14:44
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LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública del Ayuntamiento de León (ORA) no estará operativo mañana, 11 de julio, según el convenio que regula este servicio y con motivo de la festividad de San Cristóbal.

De esta forma, este sábado se podrá aparcar de forma gratuita en las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad de León y no será necesario obtener tique.

Asimismo, todas las líneas de los autobuses urbanos de León finalizarán su servicio a las 21.00 horas con motivo de la celebración de San Cristóbal.

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