El Orfeón Leonés y el coro estadounidense Summit Chorale ofrecen este lunes un concierto conjunto en León

El coro estadounidense Summit Chorale durante uno de sus conciertos - ACFEA TOUR CONSULTANTS

LEÓN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Santa Marina la Real de León será escenario este lunes, 20 de julio, a las 20.00 horas de un concierto coral protagonizado por el Orfeón Leonés y el Summit Chorale de Estados Unidos, que compartirán escenario en una actuación conjunta de entrada libre.

El programa ofrecerá una "cuidada selección" de música coral de diferentes épocas y estilos, interpretada por ambas formaciones de manera individual, según ha señalado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

Como broche final, los dos coros unirán sus voces para interpretar conjuntamente el célebre 'Va, pensiero', de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, y la canción tradicional 'Viva la montaña', símbolo del repertorio coral leonés.

Esta actuación permitirá al público leonés disfrutar de un concierto que combina la tradición coral internacional y el patrimonio musical local, en una representación que reunirá a cerca de un centenar de cantantes sobre un mismo escenario.

Fundado en 1909, el Summit Chorale es uno de los coros más antiguos en activo del estado de Nueva Jersey y reúne a cantantes aficionados de alto nivel bajo la dirección del compositor y director Dr. Thomas Juneau.

A lo largo de más de un siglo de historia, la formación ha interpretado un amplio repertorio sinfónico y coral y ha colaborado con destacadas instituciones musicales estadounidenses, y ahora llegará a la capital leonesa como parte de su gira europea.

Por su parte, el Orfeón Leonés constituye una de las agrupaciones corales de referencia de la ciudad de León y mantiene una intensa actividad concertística, ya participa habitualmente en los principales acontecimientos musicales y culturales de la provincia.