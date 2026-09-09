La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid inaugurarán este jueves la 34 edición del Otoño Musical Soriano

Archivo - La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. - ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid inaugurarán la 34 edición del Otoño Musical Soriano - Festival Internacional de Música de Castilla y León este jueves, 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia.

El programa, titulado 'Todo Zarzuela', ofrece un recorrido por el género lírico español dirigido por la mexicana Alondra de la Parra, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria en un comunicado recogido por Europa Press.

Un año más, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León coorganizan esta cita musical que se extiende del 10 al 30 de septiembre, con un concierto extraordinario el 11 de noviembre.

La cita reúne 16 conciertos, un estreno absoluto, el homenaje a Falla en su 150º aniversario, el tradicional Maratón Musical Soriano y cuatro preconciertos ofrecidos por grupos de cámara de la Banda Municipal en los porches del Palacio de la Audiencia.

En este día inaugural, será el Cuarteto de Saxofones de la formación municipal quien ofrezca el pre-concierto a las 19.15 horas, para dar paso a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

El programa que interpretarán estos profesionales propone un paseo por los preludios, romanzas, dúos y coros más celebrados del teatro de la calle Jovellanos, con páginas de Bretón, Barbieri, Chapí, Guerrero, Moreno Torroba, Vives, Giménez o Sorozábal.

Así, abordarán el' Preludio de La verbena de la Paloma' al intermedio de 'La boda' de Luis Alonso, el coro de románticos de Doña Francisquita y la romanza 'No corté más que una rosa' de La del manojo de rosas.

La velada incluye además un número de 'El orgullo de quererte', zarzuela del propio Javier Carmena estrenada en 2022 en los Teatros del Canal.

La agrupación está dirigida desde la temporada 2024-25 por Alondra de la Parra, principal directora invitada de la Sinfónica de Milán y quien fue directora musical de la Sinfónica de Queensland.

De la Parra ha dirigido también la Orquesta de París, la Tonhalle de Zúrich o la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma y es invitada habitual de la Royal Opera House de Londres. En España ha dirigido la Orquesta y Coro Nacionales de España y Turandot en el Liceu.

Completan el elenco de esta velada inaugural la mezzosoprano donostiarra Carmen Artaza y el barítono barcelonés Manel Esteve.