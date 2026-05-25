La Orquesta y Coro RTVE y el Ayuntamiento traen a Ávila el estreno mundial del entierro del Conde Orgaz

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro de RTVE y el Ayuntamiento de Ávila, a través del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, traen a Ávila el próximo 29 de mayo el estreno mundial de Entierro del Conde Orgaz, de Stéphane Delplace.

El concierto llegará a Ávila en el marco del ciclo Auralia y contará como director con Marc Korovitch, bajo cuya batuta la Orquesta y Coro RTVE explorarán un repertorio que tiende puentes entre el barroco europeo y la composición actual, ofreciendo un diálogo musical que atraviesa los siglos.

El gran atractivo de la velada será el estreno mundial, a las 19.30 horas, en el Real Monasterio de Santo Tomás, de la obra Entierro del Conde de Orgaz (1953), del compositor Stéphane Delplace, interpretada por la mezzosoprano solista Ekaterina Antipova, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El propio Delplace asistirá al concierto para presenciar el debut de esta creación, que actúa como el contrapunto contemporáneo perfecto para el resto del programa. La elección de Ávila para este estreno no es casual, dada la estrecha vinculación histórica de la casa de Orgaz con la ciudad.

El linaje se asentó en Ávila en el siglo XV a través de los Lezquina, cuya casona palaciega -en la C/ Lesquinas, nominada así en su honor desde mediados del siglo XIX, frente al actual Colegio Diocesano- fue la última residencia de Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, XXI conde de Orgaz.

Este 'gran señor de Ávila' convirtió su mansión en el custodio de uno de los archivos nobiliarios privados más importantes de España, trasladado a la ciudad por sus óptimas condiciones de frío y sequedad para la conservación documental.

En este marco, tras el estreno de la obra de Delplace, se interpretará Chaconne en Sol menor, de Henry Purcell, en los célebres arreglos de Benjamin Britten, y, para cerrar el programa, el Coro abordará la Cantata n.º 4 Christ lag in Todesbanden (Cristo yacía encadenado), de Johann Sebastian Bach, una de las piezas más emblemáticas del maestro alemán.

Con esta cita en Ávila, el ciclo Auralia reafirma el compromiso de RTVE con la descentralización de la cultura y la puesta en valor del patrimonio histórico a través de la música contemporánea.