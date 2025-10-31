La Orquesta Sinfónica de Burgos celebra su 20 aniversario en una temporada dedicada a Bach, Antonio José y Beethoven

El Concejal De Fiestas, Cesar Barriada, Y El Presidente De La Asociación Que Gestiona La Orquesta, Enrique García. - EUROPA PRESS

BURGOS 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBU) delebra este año su 20 aniversario con su tradicional abono anual compuesto por cinco conciertos más uno extraordinario. Tendrá como protagonista la música de Johann Sebastian Bach, Antonio José, Beethoven, Hayden o Verdi, entre otros.

Todos los conciertos tendrán por escenario el auditorio Rafael Frübeck de Burgos, del Fórum Evolución, a las 19.30 hora, excepto el extraordinario, que será a las 18.30 horas, como ha explicado el presidente de la asociación que gestiona la orquesta, Enrique García.

El concierto de aniversario tendrá lugar el 14 de diciembre y estará protagonizado por la obra del músico burgalés Antonio José, con la adaptación de la música de la ópera 'El mozo de mulas'. Además, la orquesta interpretará, en estreno absoluto, la obra 'Evocaciones de Antonio José, Über Sternen 4', del burgalés Alejandro Yagüe.

Esa será la segunda cita de la orquesta porque la primera va a tener lugar este domingo, 2 de noviembre. Está dedicada al 275 aniversario de la muerte de Juan Sebastián Bach. La Orquesta Sinfónica de Burgos va a interpretar el concierto de Brandeburgo Número 3 y la Suite para Orquesta número 3.

La tercera cita será el 1 de marzo con la dirección del violonchelista solista Wolfgang Enmanuel Schmidt, quien interpretará la Serenata para cuerdas de Elgar, el Concierto para Violonchelo y Orquesta número 1 de Haydn y la Suite para orquesta de cuerda de Janecek.

El cuarto concierto de abono se va a celebrar el 26 de abril, con la presencia del director invitado Jorge Yagüe. El conjunto musical va a interpretar la Sinfonía Número 39 de Mozart y la Sinfonía Número 3 de Brahms.

El domingo 24 de mayo cerrará el ciclo la Sinfonía Número 9 de Ludwig van Beethoven, en una programación conjunta del Ayuntamiento de Burgos y de la Fundación Caja de Burgos.

Fuera de abono, se celebrará el 8 de febrero un concierto familiar con música de Verdi.

Según ha precisado el concejal de Fiestas, César Barriada, el Ayuntamiento de Burgos soporta la carga económica de esta orquesta a la que aporta 229.000 euros cada año. Son dos décadas en las que la orquesta ha crecido al mismo tiempo que también la sociedad ha ido degustando "la música sinfónica", ha asegurado.

La venta de abonos está disponible a través de los cauces habituales de venta del Teatro Principal, en la Casa de la Cultura de Gamonal, en el Cultural Cortón y en el Centro de Arte de Caja de Burgos, además del servicio de 'telentradas' por Internet.

En estos momentos está abierta la venta, pero lo habitual es que entre 500 y 600 personas compren su abono. El resto está completar el aforo de más de 1.200 espectadores del auditorio, Rafael Frübeck de Burgos, se vende en taquilla.