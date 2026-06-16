La Orquesta Sinfónica de Castilla y León cierra la temporada 2025/26 con la 'Novena' de Beethoven

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ofrece el viernes y el sábado, a las 19.30 horas, su último programa abono de la Temporada 2025/26 en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

Para este último concierto del programa de abono, la Oscyl estará dirigida por Thierry Fischer, director titular. Este concierto culmina el ciclo integral de las sinfonías de Beethoven que, durante tres temporadas, ha desarrollado Fischer junto a la orqueste. Un doble final en el que el director titular contará con un amplio elenco de solistas consolidados, junto al coro de la OSCYL y el Orfeón Pamplonés.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com