La Orquesta Sinfónica Ciudad de Segovia llevará este mes música de cine a Cuéllar, El Espinar y Turégano

El director Álvaro Mendía (segundo, dcha) con los responsables de Junta, Diputación y ayuntamientos participantes. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y la Junta han presentado el ciclo de conciertos 'Música de Orquesta', que llevará a la Orquesta Sinfónica de Segovia a interpretar, en junio, sintonías cinematográficas a tres municipios de la provincia: Cuéllar, El Espinar y Turégano.

El responsable del Área de Cultura, Turismo y Deportes de la Diputación, José María Bravo, ha encabezado la presentación de los conciertos junto a la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile; el alcalde de Turégano, Juan Montes; la concejala de Cultura, Turismo y Educación de El Espinar, Esther Barreno, y el director de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Segovia, Álvaro Mendía, agrupación que protagonizará los tres conciertos.

El ciclo se ha programado en tres fechas consecutivas. El primer recital será el viernes 12 de junio en Cuéllar, en el patio de armas del castillo de los Duques de Alburquerque. El segundo, el viernes 19 de junio en El Espinar, en su auditorio municipal. El tercero cerrará la terna el sábado 20 de junio en Turégano, en el espacio habilitado junto al castillo de la localidad.

Los conciertos de Turégano y Cuéllar comenzarán a las 9 de la noche, para evitar las horas de mayor calor, perjudiciales para los instrumentos, y lograr introducir el anochcer como parte del escenario de los conciertos. En El Espinar, el inicio será a las ocho d ela tarde, en el interior del Auditorio.

En cuanto al repertorio, los conciertos se han estructurado en dos partes. La primera incluirá bandas sonoras de películas muy conocidas: 'Hook', 'Gladiator', 'Misión Imposible', 'Titanic', 'Jurassic Park', junto a las piezas 'Nimrod' y 'La bella durmiente'. La segunda parte del programa ofrece fragmentos de 'La misión', 'Memorias de África', 'Piratas del Caribe', 'La lista de Schindler', 'La vida es bella', 'El señor de los anillos' y 'Star Wars'.

El compositor estadounidense John Williams, autor de cuatro de las catorce piezas del programa, comparte protagonismo con otras figuras clásicas de la música de cine: Ennio Morricone y Hans Zimmer, según ha repasado el director Álvaro Mendía, que ha subrayado que el repertorio seleccionado "tiene una vocación inclusiva, al tratarse de música reconocible por el gran público, desde niños hasta personas mayores".

Ha destacado, asimismo, que la mayor parte de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Segovia son músicos de la provincia, con una edad media en torno a los treinta años, y que el conjunto de casi 60 profesionales está formado en un setenta por ciento por mujeres.

José María Bravo ha añadido que la Diputación entiende su función cultural como la de "generar espacios y oportunidades para que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia", con el objetivo de que los habitantes de los municipios rurales no perciban el acceso a la música o al arte como algo distante.

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha insistido en la misma línea al afirmar que "vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener menos oportunidades de disfrutar de la cultura, la música y el arte", y ha enmarcado esta iniciativa dentro de una concepción de la igualdad de oportunidades "que va más allá de los servicios esenciales y que incluye el acceso a la cultura y al conocimiento".

Las entradas para el concierto de El Espinar podrán adquirirse en el centro de día del municipio, con fines solidarios destinados a la mejora de las instalaciones para personas mayores. Los organizadores han invitado a los vecinos de los tres municipios y del conjunto de la provincia a participar en los conciertos, que se desarrollarán en espacios singulares del patrimonio local segoviano.

Este ciclo constituye la segunda fase de un programa más amplio que incluyó, durante la Semana Santa, nueve conciertos en otras tantas iglesias de la provincia con motivo de la música de Pasión.