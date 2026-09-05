La orquesta Vulkano protagonizará este domingo el arranque de las Ferias de Salamanca en la Plaza de la Concordia

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La orquesta salmantina Vulkano será este domingo, a las 22.00 horas, la encargada de dar el pistoletazo de salida a las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, con un elenco de 17 artistas que interpretarán un repertorio para todos los públicos en la Plaza de la Concordia.

El operativo de seguridad para este espacio prohíbe introducir envases de vidrio, latas, botellas y elementos similares, al igual que se mantiene vigente para la jornada la prohibición de beber alcohol en la vía pública, donde solo se permitirán botellas de agua en material de plástico y con una capacidad máxima de medio litro, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15 centímetros, ni con objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa, así como se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general.

La programación festiva de este domingo se completa con el LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos que se celebrará en el Campo de Tiro y con la obra 'Género de dudas', interpretada por Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas, de la que se han programado dos funciones en el Teatro Liceo.