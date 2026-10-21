Óscar López, sobre Milei: "En España las motosierras van a seguir sirviendo para cortar leña"

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha replicado esta mañana al presidente argentino, Javier Milei, lanzando un mensaje de tranquilidad tras prometer que en España los gobiernos progresistas seguirán subiendo las pensiones y los salarios mínimos, a diferencia de lo que hace el gobernante ultraderechista. "En España las motosierras van a seguir sirviendo para cortar leña", ha advertido el socialista.

López, antes de intervenir en el Palacio de Congresos de la capital leonesa en la 20 edición de ENISE, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, donde participa junto al alcalde, José Antonio Diez, ha declarado en tono irónico que si en España existe una dictadura, la misma deja mucho que desear porque incluso aquí se tiene la "paciencia" de escucharle a él sin ningún problema, y que como país comunista bolivariano también deja mucho que desear porque España "es el que más crece del mundo, bate récords de empleo y también de creación de empresa, a diferencia de lo que ocurre con Milei, ¿no?".

En tales términos se ha pronunciado el ministro tras ser interpelado por las declaraciones de Milei en Madrid en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, donde el argentino ha calificado al presidente del Gobierno de "dictador", "corrupto" y "ladrón".

AYUSO, "MUY DE VISITAR ÁTICOS Y RECIBIR A LUNÁTICOS"

Además, López, a diferencia de otras visitas realizadas por Milei a España, apunta que ahora lo que ve es al PP y a Vox "huyendo, queriendo esconderle; le pasó lo que le pasó la otra vez y están todos, no, no veas a Milei, no veas a Milei, todos escondiéndose, creo que Abascal se ha puesto agenda a 600 kilómetros, Feijóo se ha puesto agenda, pero no se preocupen que ya está Ayuso para recibirle y reunirse con él porque ella es muy de visitar áticos y recibir a lunáticos".

Sobre la posibilidad de acuerdos entre PSOE y Frente Amplio de cara al Congreso, además del ya alcanzado al Senado, tal y como dejó entrever el candidato Emilio Álvarez, López no tiene constancia de ello pero sí ha aprovechado para poner en valor el pacto suscrito para la Cámara Alta.

"Es importante que la izquierda dé esa imagen de ganas, de ambición de ganas de ganar también en el Senado porque es verdad que el sistema electoral en el Senado venía primando a la derecha y penalizando esa división de la izquierda. Por tanto, creo que es una excelente noticia para las personas progresistas de este país que haya un acuerdo para esas candidaturas al Senado, y desde luego desconozco lo otro", ha asegurado.

A preguntas también sobre un posible anuncio de subida salarial, el ministro entiende que tal anuncio es competencia del Gobierno, pero en cualquier caso ha recordado que hay un acuerdo con los sindicatos a cuatro años con los sindicatos y eso quiere decir que el 1 de enero ha de aplicarse dicha subida, sin poder concretar la fecha.

"LA EMPANADA" DE FEIJÓO

No ha querido pronunciarse sobre la polémica por la confección de listas en Palencia o si ve de nuevo al alcalde de León, José Antonio Diez, como candidato de nuevo a las municipales, pues en tal sentido ha precisado que es "muy respetuoso" con su partido y ha recordado que él es secretario general del Partido Socialista de Madrid, de ahí su negativa a entrar en cuestiones que conciernen exclusivamente al Partido Socialista de Castilla y León, al de Palencia o al de León.

Por último, y ante las manifestaciones del líder nacional del PP respecto de que a partir de ahora cualquier okupa que pueda presentar un ticket de pizza no se le va a poder mover de ese domicilio donde lo haya presentado, el ministro socialista sostiene que las mismas se enmarcan en la "empanada mental" que caracteriza a Alberto Núñez Feijóo. "Para pizza, la que tiene montada el señor Feijóo, pero con piña, ¿no? No sé si es pizza o empanada mental. En todo caso, ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarle", ha sentenciado.