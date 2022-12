Óscar Puente reclama a la Junta que aporte el 20 por ciento para no perder la bonificación en el transporte público

En el caso contrario, el Ayuntamiento estudiará si puede ser él quien complemente la aportación del Gobierno



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha hecho un llamamiento este miércoles a la Junta de Castilla y León hacer para que complemente la aportación del Gobierno de España para descuentos en el transporte público urbano y no se pierda la posibilidad de que en ciudades como la vallisoletana se pueda disfrutar de una bonificación del 50 por ciento.

Para el alcalde de Valladolid la decisión del Gobierno de España le parece "lógica" en el sentido de que aporta el 30 por ciento "siempre y cuando las comunidades autónomas pongan el 20 por ciento restante".

Ante ello, considera que la Junta de Castilla y León debe tomar una decisión porque si no "probablemente" Valladolid se quede sin el 30 por ciento que actualmente se disfruta de la bonificación desde el pasado mes de septiembre.

"Es una pena que esta subvención se pierda, que haya muchas comunidades autónomas cuyos ciudadanos van a poder disfrutar y nosotros nos podemos quedar sin ellas", ha advertido Puente, que ha hecho un llamamiento a la Junta para que tome esa decisión "antes del viernes".

Ante el argumento que dio la Administración autonómica el pasado verano para no complementar la bonificación del 30 por ciento aplicada por el gobierno de España relativa a que solo le atañe el transporte interurbano pues el municipal no es de competencia regional, Óscar Puente ha apostillado que "no es una cuestión de competencias" porque "tampoco las tiene el Gobierno" y aporta ese 30 por ciento.

Según ha apuntado, comunidades como Cataluña o la Valenciana tampoco tienen competencias directas sobre el transporte urbano y van a aportar ese 20 por ciento.

En cualquier caso, ante la posibilidad de que la Junta no realice esa aportación complementaria, el regidor vallisoletano ha apuntado que el Ayuntamiento intentará ver la norma y determinar si puede "sustituir" a la comunidad autónoma y poner ese 20 por ciento.

Para el primer edil socialista es "una cuestión de querer ayudar a la gente o de querer escurrir el bulto", por lo que espera que la Junta tome una medida de este tipo que puede favorecer a muchos castellanoleoneses.