La OSCyL interpretará esta semana obras de Bach, Mozart y Mendelssohn dirigida por Masaaki Suzuki

El director japonés Masaaki Suzuki. - OSCYL

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), dirigida por Masaaki Suzuki, ofrece este jueves 7 y el viernes 8 de mayo los conciertos correspondientes al decimosexto programa de abono de la Temporada 2025/26, con obras de Bach, Mozart y Mendelssohn.

El concierto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, una cita en la que la orquesta volverá a contar con el director japonés tras más de diez años.

La OSCyL presentará un programa que combina tres obras, de estéticas muy distintas, que marcaron hitos en la evolución de la música sinfónica, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, este decimosexto programa de abono abrirá con la Suite para orquesta número 3 en re mayor, BWV 1068, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), obra que combina la solemnidad de la obertura francesa con una sucesión de danzas estilizadas, y destaca por el famoso movimiento Air.

Igualmente, en la primera parte se interpretará la Sinfonía número 25 en sol menor, K.183, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Posteriormente, en la segunda parte del concierto, la OSCyL interpretará la Sinfonía número 5 en re mayor, op. 107, Reforma, de Felix Mendelssohn (1809-1847), obra encargada para conmemorar el tricentenario de la Confesión de Augsburgo que explica el marcado carácter litúrgico.

Esta última se contrapone al carácter de las dos obras anteriores, en "un ejemplo de las características de las obras románticas", ha señalado la Consejería de Cultura.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com .