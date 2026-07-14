La OSCyL Joven ofrece un concierto este viernes en Valladolid dirigida por Carlos Miguel Prieto

El director de orquesta Carlos Miguel Prieto. - OSCYL JOVEN

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL) ofrecerá un concierto este viernes, 17 de julio, para clausurar el 'IV Encuentro de Verano', que estará dirigido por Carlos Miguel Prieto y con la pianista Judith Jáuregui.

El concierto comenzará a las 20.00 horas en la Sala Sinfónica 'Jesús López Cobos' del Centro Cultural Miguel Delibes, en el que participan un total 120 jóvenes músicos, dentro del ciclo 'Plazas Sinfónicas', en colaboración con la OSCyL.

El programa de este concierto extraordinario reúne tres obras de repertorio variado como son 'Sinfonía india', de Carlos Chávez (1899-1978); 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla (1876-1946; y 'Petrushka', versión de 1947, de Ígor Stravinski (1882-1971).

El director encargado de la dirección este 17 de julio, Carlos Miguel Prieto, es titular de la Orquesta Sinfónica de Minería desde 2006, de la North Carolina Symphony desde 2023 y de la Orquesta de las Americas desde su inicio en el 2002. El mexicano es conocido por su carismático estilo de dirección y está considerado como el director mexicano más relevante de su generación.

Judith Jáuregui, la pianista invitada, inició en la música en y ha finalizado sus estudios en Munich y en Alemania, bajo la tutela del maestro ruso Vadim Suchanov. Jáuregui está especializada en la música de cámara y sus últimas alianzas han sido con el Mandelring Quartett, el Signum Quartett, el Gerhard Quartet, la violinista Soyoung Yoon y la chelista Nadège Rochat.

Las entradas para los conciertos, con un precio de 3 euros, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.