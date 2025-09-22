La OSCyL ofrece esta semana dos conciertos en León y Toro (Zamora)

Archivo - Foto de la OSCyL en la temporada 2025-2026. - OSCYL - Archivo

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana dos conciertos, uno en el marco del festival de Música Española de León y otro en el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos de Toro (Zamora).

En concreto, este martes, 23 de septiembre, a las 19.30 horas en el Auditorio Ciudad de León, la OSCyL ofrecerá un concierto dentro del 38º Festival de Música Española de León, que se celebra en la ciudad desde el pasado 6 de septiembre.

Para este concierto, la OSCyL estará dirigida por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Angeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

El repertorio presenta el concierto para violonchelo 'Dzonot', recientemente estrenado por la OSCyL en el marco del Otoño Musical Soriano, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria.

La obra de estreno es un co-encargo de la OSCyL junto con las orquestas Filarmónica de Los Ángeles, Carnegie Hall, Philharmonia y OSESP, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

La obra será interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser, que ha actuado con las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de la BBC en los BBC Proms, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, entre otras.

El programa del concierto contará también con tres obras más: Cuatro danzas del ballet Estancia, op. 8ª, de Alberto Ginastera; Fantasía Baetica, de Manuel de Falla con orquestación de Francisco Coll y Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein. Las entradas para el concierto pueden adquirirse en http://auditorio.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio.

Posteriormente, el sábado 27 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Latorre de Toro (Zamora), la OSCyL participará en el 8º Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos.

En esta ocasión estará dirigida por el director de orquesta hispano-americano François López-Ferrer, ganador del prestigioso Sir Georg Solti Conducting Award en 2024 y con una carrera internacional que ha estado marcada por recientes debuts con orquestas de todo el mundo, incluyendo la Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, Opéra national de Paris, Detroit Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Verbier Festival Orchestra, Ensemble intercontemporain, Opéra de Lausanne y la George Enescu Philharmonic, entre otras.

Para este concierto, la OSCyL interpretará un repertorio con dos obras del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, como son Don Giovanni. Overture, K. 527 y Sinfonía nº 41, en do mayor, KV 551, Júpiter.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse en https://vivetoro.sacatuentrada.es/ y en la taquilla del Teatro.