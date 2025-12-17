La Oscyl ofrece este viernes en el Miguel Delibes el 'Concierto Extraordinario de Navidad'

Jorge Yagüe. - CMD

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece este viernes, 19 de diciembre a las 19.30 horas, su 'Concierto Extraordinario de Navidad", en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, dirigida por el director Jorge Yagüe.

El programa de este concierto extraordinario plantea un repertorio en el que se podrá disfrutar de Oberón: obertura de Carl Maria von Weber (1786-1826), Salmo n.º 42 para solistas y coro, op. 42 de Felix Mendelssohn (1809-1847), Blumine de Gustav Mahler (1860-1911) y El cascanueces: Suite op. 71a de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893).

El concierto contará con la participación del Coro de la Oscyl, dirigido por Jordi Casas, además de la interpretación de la soprano Elena Sancho Pereg, señalan desde la Junta a través de un comunicado.

Las entradas para el concierto extraordinario se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com.

Tienen un precio de 20 euros para público general y un precio especial, de 15 euros, para los abonados de la Oscyl en la presente temporada, familias numerosas, jóvenes menores de 30 años, personas en situación legal de desempleo, mayores de 65 años y personas con discapacidad.