La OSCyL ofrecerá 17 conciertos entre el 5 y 8 de octubre en centros sanitarios y sociales de la Comunidad

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VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) celebrará, entre los días 5 y 8 de octubre, el XIII Maratón Social Musical en el que ofrecerán 17 conciertos en diferentes colegios de educación especial, centros de atención a personas con discapacidad intelectual, centros sanitarios, hospitales y residencias de personas mayores de toda la Comunidad.

La programación se suma a la celebrada el pasado mes de enero, de manera que con la nueva iniciativa se acumularán la próxima semana un total de 35 conciertos en lo que va de año, lo que refuerza el compromiso de la OSCyL con la "inclusión, la cercanía y el acceso universal a la cultura", según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Ahora, 14 grupos de cámara formados por músicos de la OSCyL recorrerán la Comunidad en este XIII Maratón Social Musical impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través del Área Socioeducativa 'Miradas' de la OSCyL/CCMD y que cuenta con la colaboración de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la de Educación.

La propuesta se enmarca así en un proyecto transversal de la Junta de Castilla y León, que apuesta por la música como "vehículo de transformación social y de cohesión territorial", a través de esta iniciativa desarrollada por la OSCyL desde hace más de una década y que es "pionera" en España.

El XIII Maratón Social Musical comenzará este lunes, 5 de octubre, con el concierto a cargo del fagotista Álex Climent en el CEE Número 1 de Valladolid, a través del taller 'Sentir la música'.

El martes 6 de octubre tendrán lugar cuatro actuaciones, el Dúo Telyn en el Centro de Personas Mayores de Laguna de Duero (Valladolid); un Quinteto de Viento en la Residencia de Personas Mayores de Ávila, el Quinteto Duero en el Hospital El Bierzo, en Ponferrada (León) y un Quinteto de Metales de la OSCyL en el Complejo Asistencial Universitario de Segovia.

Asimismo, el miércoles 7 de octubre se han organizado ocho actuaciones, entre ellas la del Ensemble de Cuerdas I, que se presentará en la Residencia de Personas Mayores de Parquesol (Valladolid) y en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAPDI Valladolid).

Además, la jornada incluirá la intervención de un Cuarteto de Viola y Cellos en la Residencia Asistida de Personas Mayores Fuentes Blancas, en Burgos, y también acercará la música a la Residencia 'Cortes' de la misma ciudad, capital que, igualmente, al Cuarteto Ocean Drive en el Hospital Universitario.

Por otra parte, en Soria, un Quinteto de Metales ofrecerá dos conciertos, uno en el Hospital Santa Bárbara y otro en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. Asimismo, en Béjar (Salamanca), la agrupación Trio Sine Nomine (violín, viola y violonchelo) estará presente en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual-CRAPDI Monte Mario.

Finalmente, el XIII Maratón Social Musical de la OSCyL concluirá el jueves 8 de octubre con cuatro actuaciones: en Zamora, con el Ensemble de Cuerdas II en el CRAPDI Virgen del Yermo; en León, con el Grupo de Percusión en el CEE Nuestra Señora del Sagrado Corazón; en Valladolid, con el Dúo violín y contrabajo en el Hospital Clínico Universitario; y en Barruelo de Santullán (Palencia), donde el Cuarteto Ribera actuará en el Centro de Personas Mayores.