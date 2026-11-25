Quinteto de Metales de la OSCyL. - OSCYL

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Santa María de Aguiar, en Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda, Portugal) acogerá, este sábado, 28 de noviembre, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) en el marco de las terceras jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores en la frontera'.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas y correrá a cargo del Quinteto de Metales de la OSCyL, formado por los trompetistas Roberto Bodí y Víctor Teresa, el trompista Martín Naveira, el trombonista Ricardo Ortiz y el tubista José Redondo.

El concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, se enmarca en las mencionadas jornadas, un evento cultural, gastronómico y turístico organizado por la Junta de Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, que se celebra durante todo el mes de noviembre y hasta el 23 de diciembre, en diferentes municipios a ambos lados de La Raya.

Así, el quinteto participante, fundado en 1991, llevará la música de la OSCyL a esta zona portuguesa. Este grupo de cámara se ha presentado en la catedral de Miranda do Douro (Portugal), el ayuntamiento de Narbona en Francia, el Salón de Ciento en Barcelona, San Martín de Frómista, San Pablo en Valladolid, el Auditorio de León, el Centro Cultural Miguel Delibes, abadías, claustros, teatros y festivales de múltiples ciudades españolas.

El repertorio que ofrecerán en Figueira de Castelo Rodrigo se desarrolla en dos partes. En la primera interpretarán Aqua Quam Ego Dabo, de Manuel Cardoso; Crux Fidelis, de Joâo IV; Canzona per Sonare N.4, de Giovanni Gabrieli; Fancies, Toyes and Dreames, de Giles Farnaby; To Entertain the King, de Michael Praetorius y Water Music, de George F.Händel.

En la segunda parte del concierto, el repertorio estará compuesto por Preludio de La Verbena de La Paloma, de Tomás Bretón; Preludio de La Revoltosa, de Ruperto Chapi; Fiesta Gitana en el Sacromonte, de Emilio Cebrián y El Barberillo de Lavapiés, de Francisco Barbieri.

III Jornadas hasta el 23 de diciembre Hasta el 23 de diciembre se celebran las

III JORNADAS 'CRUZANDO LA RAYA'

Además, en el marco de las terceras jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera' participan 43 restaurantes a ambos lados de La Raya, 28 españoles, 19 de la provincia de Zamora y 9 de la de Salamanca, y 15 a diferentes localidades (conselhos y freguesias) de Portugal.

Los establecimientos participantes ofrecen un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya hasta el 8 de diciembre. Además, hasta el 23 de diciembre, la Casa del Parque Natural de Arribes del Duero, en Sobradillo (Salamanca) acoge la exposición 'Ritos y rituales de invierno. Máscaras de La Raya: tradición, identidad y memoria'.

Esta muestra acerca a una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural, las máscaras, las mascaradas y los rituales tradicionales que forman parte de la identidad y la memoria de los pueblos de La Raya.