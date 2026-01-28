La Oscyl suspende los conciertos del 'XII Maratón Social Musical' previstos previstos para hoy por la nieve

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ha suspendido todos los conciertos programados este miércoles dentro del XII Maratón Social Musical de Invierno debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectan a diversos puntos de la Comunidad y que impiden garantizar la seguridad en los desplazamientos del personal y de los grupos musicales.

Según informa en un comunicado, diversas agrupaciones de la Oscyl iban a actuar en centros sociales y educativos de las provincias de Ávila, Burgos, León y Zamora.

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por fuertes precipitaciones y riesgo en carretera, han llevado a la organización a adoptar esta medida con el objetivo de proteger la seguridad de los músicos, personal técnico y usuarios de los centros.