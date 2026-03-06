OSPA, en el Día Europeo de la Logopedia, propone una innovación tecnológica inclusiva "con corazón". - OSPA

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Pro Defensa de los Derechos de Personas Usuarias de Logopedia y sus Familias, O Son da Palabra (OSPA), con motivo del Día Europeo de la Logopedia, ha reclamado que el desarrollo de la inteligencia artificial tenga en cuenta las necesidades reales de las personas con dificultades de comunicación, habla, lenguaje, voz, audición o funciones orales no verbales.

La entidad recuerda que hasta un 1 % de la población mundial puede encontrarse en situación de discapacidad comunicativa, lo que implica que millones de personas experimentan barreras para hablar, comprender, expresarse o incluso tragar. Estas dificultades afectan a la participación social, la educación, el empleo y la calidad de vida.

En el ámbito infantil, diversos estudios indican que alrededor del 8 % de los niños de entre tres y diecisiete años presenta trastornos de la comunicación, el habla, el lenguaje, la voz o la deglución, lo que puede comprometer su desarrollo personal, educativo y social.

Ana Vázquez, presidenta de OSPA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, señala que "la inteligencia artificial abre una oportunidad significativa para mejorar el diagnóstico, el seguimiento y la intervención logopédica. Tecnologías como el reconocimiento automático del habla, los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, o las herramientas capaces de adaptar materiales educativos y sociales pueden facilitar nuevas formas de expresión para personas con autismo, parálisis cerebral, afasia tras un ictus, enfermedades neurodegenerativas o trastornos del lenguaje".

Sin embargo, la organización advierte de que muchos de los sistemas actuales siguen desarrollándose sobre patrones de comunicación estándar, lo que dificulta su utilidad para personas cuya forma de hablar no se ajusta a esos modelos. Por ello, OSPA insta a las organizaciones públicas y privadas que trabajan en inteligencia artificial a incorporar la diversidad real del habla y la comunicación humana en el diseño de sus herramientas.

Desde la entidad subrayan que la inteligencia artificial puede contribuir a personalizar la intervención terapéutica, facilitar materiales accesibles, apoyar la detección temprana de alteraciones y mejorar la autonomía de las personas con discapacidad comunicativa. No obstante, recuerdan que estas tecnologías deben entenderse como herramientas de apoyo y no como sustitutos del trabajo clínico.

"Las tecnologías pueden analizar datos o generar materiales, pero el acompañamiento terapéutico, la comprensión del contexto personal y el vínculo humano siguen siendo esenciales en cualquier intervención logopédica", señalan desde OSPA.

Con motivo de esta jornada, la organización también hace un llamamiento a las administraciones públicas y a los centros de investigación para impulsar líneas de desarrollo tecnológico orientadas específicamente a las personas con trastornos de comunicación, promoviendo además la colaboración entre profesionales de la logopedia, especialistas en inteligencia artificial y las propias personas usuarias.

Bajo el lema 'Tecnología con corazón: la IA al servicio de la comunicación', OSPA reivindica que la innovación tecnológica contribuya a garantizar un derecho fundamental: el derecho a comunicarse. "La comunicación es participación, dignidad y vida social. La tecnología, bien orientada, puede convertirse en un puente para que todas las personas puedan ejercer ese derecho", concluye la entidad.