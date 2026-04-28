Otorgadas licencias para el derribo de la Casa Cuartel de Vadillos y construcción de 48 viviendas protegidas de la Junta

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de licencia de obras para la demolición del inmueble de la Casa Cuartel de la plaza de Vadillos y también para la construcción de un nuevo inmueble en el que la Junta de Castilla y León promueve una edificación con 48 viviendas protegidas.

Este ha sido uno de los acuerdos aprobados en el órgano de gobierno del Ayuntamiento de la capital, reunido este martes, y en el que se ha dado luz verde a otras dos autorizaciones del Consistorio en materia urbanística, con la ampliación de la promoción de vivienda colaborativa, también de la Administración autonómica, en Parque Alameda y la adecuación, de iniciativa privada, de un inmueble en la plaza de Martí y Monsó que transformará dos viviendas en ocho apartamentos turísticos.

En rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha destacado el proyecto de la Casa Cuartel de Vadillos, una "demanda histórica" de los vecinos de este barrio para revitalizar un inmueble que se encontraba abandonado desde hace décadas.

El acuerdo llevado a la Junta de Gobierno este martes contempla dos proyectos diferenciados sobre la misma parcela, de forma rectangular. En primer lugar, se procederá a la demolición del edificio existente, correspondiente al antiguo conjunto de viviendas protegidas 'Onésimo Redondo', posteriormente convertido en Casa Cuartel de la Guardia Civil.

Una vez finalizados estos trabajos, se acometerá la construcción del nuevo edificio residencial, para la cual según prevé el alcalde, la Junta licitará "mañana" la redacción del proyecto de ejecución, que en un plazo de dos meses podría estar adjudicado para dar paso a la construcción del edificio, presupuestado en 4.401.510 euros.

La parcela, de 664 metros cuadrados está delimitada por las calles Doctor Montero, Silió y la plaza de los Vadillos, y quedará completamente liberada tras la demolición.

Sobre ella se levantará un edificio de siete plantas sobre rasante (baja, cinco alturas y bajocubierta) y semisótano, con capacidad para 48 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios, si bien hace algo menos de un año la Junta barajaba la posibilidazd de construir hasta 51.

La actuación incluye, además, 20 plazas de aparcamiento y un patio interior con zona de juegos infantiles, lo que contribuirá, según han destacado fuentes municipales, a la mejora de la calidad urbana y la dotación de espacios comunes para los futuros residentes. Todo ello, con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades fijadas por la Junta de Castilla y León en lo relativo al programa del edificio que se pretende construir y a las características generales del mismo".

Cabe recordar que en una visita a la plaza en julio de 2025 la directora general de Vivienda y actual procuradora por Valladolid, María Pardo, y el propio Carnero, preveían que el proyecto pudiera estar redactado en un plazo de seis meses y que en ese periodo se pudiera iniciar ya la demolición, por lo que la marcha del proyecto va más lenta de lo previsto.

También se habló entonces de que en el solar de la Casa Cuartel también se preveía dejar espacio para la ampliación del centro de salud de Vadillos, si bien se trata de una gestión que corresponde ya a la Consejería de Sanidad de la Junta.

VIVIENDAS COLABORATIVAS MÁS EN PARQUE ALAMEDA

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno ha aprobado la modificación del proyecto básico y el proyecto de ejecución refundido de la Fase III para la promoción de viviendas colaborativas en régimen de protección, por parte de la Junta de Castilla y León, destinadas a alquiler social en la calle Campo Charro s/n, en Parque Alameda.

La modificación del proyecto supone la ampliación de la actuación inicial, pasando de 152 a un total de 170 viviendas, algo que ya anunciaron el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de la ciudad en una visita a la zona en octubre del año pasado.

El Ayuntamiento, determinó la posibilidad entonces de incorporar al proyecto 18 nuevas unidades residenciales distribuidas en un bloque adicional con una superficie construida de 1.394 metros cuadrados.

El conjunto residencial se organizará finalmente en nueve bloques de características homogéneas, con tipología de planta baja, primera, segunda y ático, destinados a vivienda colectiva en régimen de protección pública. A estos se suman un edificio específico para zonas comunes orientadas al modelo de convivencia colaborativa (coliving), desarrollado en planta baja y primera, así como otro bloque independiente de una sola planta destinado a albergar las instalaciones centralizadas de climatización.

El proyecto incluye, además, una planta sótano para garajes y trasteros, así como la urbanización completa de los espacios libres de la parcela, con zonas comunes.

La edificabilidad total permitida en la parcela asciende a 26.572 metros cuadrados construidos, de los cuales el proyecto utiliza 14.151 metros cuadrados. La actuación se ubica en suelo urbano consolidado, calificado como equipamiento.

El presupuesto de ejecución material correspondiente al nuevo bloque incorporado en esta fase se sitúa en 1.779.061 euros, lo que incrementa la inversión total respecto a los ocho bloques previstos inicialmente, cuyo presupuesto ascendía a 11.795.061 euros, de tal modo que la previsión total roza los 13,6 millones de euros. Parte del presupuesto procede de los fondos Next Generation EU.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN MARTÍ Y MONSÓ

En otra actuación correspondiente a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, se ha aprobado igualmente la concesión de licencia de obras para la reestructuración de un edificio situado en la Plaza Martí y Monsó n° 4, en el que se ubica también el restaurante Villa Paramesa, con el objetivo de transformar dos viviendas existentes en un total de ocho apartamentos turísticos.

La intervención, de iniciativa privada, se desarrollará en un inmueble entre medianeras y afectará a las plantas primera y segunda, donde actualmente se ubican dos viviendas de 184,65 y 187,95 metros cuadrados construidos.

Tras la actuación, cada planta albergará cuatro apartamentos turísticos, sumando ocho en total, con superficies que oscilan entre los 40,90 y los 54,90 metros cuadrados.

El proyecto contempla una reforma integral de ambas plantas, incluida la redistribución de espacios, renovación de tabiquería, actualización de acabados e instalaciones.

Se mantendrá, no obstante, la configuración actual de la fachada, así como las plantas sótano y baja (no se interviene en el restaurante existente), el bajo cubierta y el núcleo de comunicaciones del edificio.

El inmueble se destinará en altura íntegramente a apartamentos turísticos, con acceso independiente desde la planta baja, garantizando así su funcionamiento autónomo respecto a otros usos del edificio.

La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, dentro de la zona de Manzana Histórica, con uso pormenorizado Residencial 2. El edificio cuenta con un nivel de protección P3 y está ubicado sobre un ámbito con protección arqueológica 2B, siendo el uso propuesto compatible con la normativa urbanística vigente.

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 351.210 euros.