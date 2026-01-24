Ouigo cancela un tren entre Valladolid y Madrid por seguridad debido a una avería técnica

Archivo - Un tren de Ouigo en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España)
Archivo - Un tren de Ouigo en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: sábado, 24 enero 2026 15:40
   VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un tren de Ouigo con origen en Valladolid y destino a Valencia, que hacía parada en Madrid, ha sido cancelado por motivos de seguridad debido a una "avería técnica sencilla" que se ha registrado en el convoy, según han informado fuentes de la compañía francesa a Europa Press.

   La cancelación del trayecto del tren que salía de la capital del Pisuerga ha afectado a unos 28 pasajeros, han detallado las mismas fuentes, que han explicado que las limitaciones de velocidad que se registran en la red viaria han obligado a cancelar el servicio para evitar complicaciones.

   En este sentido, Ouigo ha remarcado que la avería se ha registrado en el tren y no en la propia infraestructura.

