Oyarzabal dice que no le incomoda que PP gobierne en Castilla y Léon con Vox

Está convencido de que habrá una lista única en el Congreso del PP vasco y que será una cita congresual de "unidad"

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado que no le incomoda que el PP vaya a gobernar en Castilla y Léon con Vox, un partido que "no es lo mismo" que el partido de Marie Le Pen, con el que cree que tiene "muchas diferencias".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Oyarzabal ha explicado que en Castilla y León han llegado "a un acuerdo de mínimos" que pueden compartir.

"El PP no es Vox. Es un partido muy diferente, es un partido europeísta, autonomista, nos separan muchas cosas de Vox. Somos un partido que pretendemos ser un partido de mayorías, moderado, liberal, pero en ese sentido creemos que hay puntos de encuentro que se pueden alcanzar para dar estabilidad a Castilla y León. Creo que también es lo que han votado los electores allí", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que los socialistas rechazaron la propuesta que hizo el PP y Feijóo al PSOE para que sea abstuviese y no tuviesen la necesidades de recabar otros votos para la investidura.

PACTOS CON RADICALES

"Al final, aquellos que pactan con Podemos, que están apoyándose en Bildu, en ERC y en los más radicales, tampoco están para dar lecciones de con quién tiene que pactar o no el PP. Tengo plena confianza en que Mañueco y las políticas que se van a desarrollar en Castilla y León son las que ha venido desarrollando el PP en los últimos años", ha añadido.

Ante el hecho de que en Francia todos los partidos hayan pedido el apoyo para Emmanuel Macron para arrinconar a la extrema derecha, ha indicado que el PP se siente "mucho más identificado" con el proyecto que representa Macron y se ha visto que "buena parte" del centro derecha" ha votado a Macron.

"Nuestros socios en Francia han pedido ya el voto para Macron en la segunda vuelta, en países como Francia y frente a partido como el de Le Pen, estamos absolutamente enfrente. Nos van a tener enfrente y vamos a respaldar y apoyar las políticas liberales que representa Macron", ha añadido.

Oyarzabal ha afirmado que no son iguales Vox y el partido de Le Pen, ya que, a su juicio, tienen "muchas diferencias". "Tienen trayectorias también muy diferentes. A partir de aquí se les ha querido igualar. Efectivamente ellos tienen relaciones, en Europa no tenemos nada que ver en nuestras relaciones de socios con Vox, pero creemos que, a día de hoy, no son para nada lo mismo", ha asegurado.

EFECTO FEIJÓO

Tras apuntar que ya están "notando internamente y en la calle" el efecto Feijóo y que la gente está "recuperando la ilusión" porque el PP vuelva a ser "un partido de mayorías", ha dicho que el liderazgo que propone Alberto Núñez Feijóo plantea una política "seria, sensata, con el currículum que trae de una buena gestión avalada por cuatro mayorías absolutas".

A su parecer, eso está generando "mucha confianza" en la gente y en muchos ciudadanos que, incluso, habiendo votado a otras formaciones o "habiéndose alejado unos años" del PP, ahora ven "que las cosas funcionan" y que se necesita "un Gobierno serio que pueda sacar el país adelante".

En este sentido, ha manifestado que el PP ha celebrado el Congreso que necesitaba y han salido "mucho más unidos" porque todo el mundo "reconoce el liderago de Feijóo" y eso hace que "todo el mundo esté muy ilusionado con la nueva etapa y con un PP que trate de sumar a muchas personas y trate de recuperar a aquellas personas de valía que se quedaron por el camino". Según ha apuntado, se trata de hacer un partido "modelo, liberal, abierto" que "tienda la mano al diálogo con los demás".

"Un partido de centro-derecha que trata de sumar mayorías, de incorporar personas y creo que es lo que nos va a permitir en este momento, no solo mantener el partido unido, sino proponer un proyecto mucho más fuerte que el que teníamos", ha asegurado.

CONGRESO DEL PP VASCO

En relación a las fechas para la celebración del Congreso del PP vasco, ha sostenido que, tras el anunciado en Madrid, cree que el siguiente será el gallego y, a partir de ahí, "los ocho o nueve que faltan". En el caso del PP vasco, no sabe si será "antes o a la vuelta del verano".

En su opinión, será un Congreso de "unidad" porque el PP está "unido y muy ilusionado con la etapa que representa Feijóo". En este sentido, se ha mostrado convencido de que, "con total seguridad", habrá una lista única porque están unidos en los tres territorios y todos quieren "remar en la misma dirección". "Creo que con total seguridad vamos a ir a un congreso de unidad", ha apuntado.

Cuestionado por si Carlos Iturgaiz seguirá siendo el líder del PP vasco tras el Congreso, ha manifestado que Iturgaiz cuenta con el "respaldo de todos", pero hay que saber "qué es lo que él quiere hacer".

En todo caso, ha insistido en que tiene "los apoyos necesarios" para ir a un Congreso "unidos" y para que el proyecto que hay en Euskadi se "fortalezca", con el "foco puesto en recomponer este partido y la confianza".

Sobre el papel que podría jugar el expresidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha destacado que ya ha dicho públicamente que apoya la etapa abierta por Feijóo y que quiere "colaborar y ayudar", pero no quiere "volver a la primera línea política".

PLENO SOBRE UCRANIA

Respecto al reciente pleno monográfico del Parlamento vasco sobre Ucrania y los acuerdos alcanzados con el Gobierno, tras indicar que no sabe si hay "una nueva etapa de relaciones", ha recordado que presentaron 30 propuestas de resolución, dos les apoyaron y nueve las transaccionaron con el Gobierno.

El dirigente popular ha subrayado que entendían que tenían que "arrimar el hombro" para ayudar a los más afectados por las consecuencias de la guerra, y ha señalado que las principales propuestas del PP no han sido apoyadas por el Gobierno vasco, entre ellas, la rebaja de impuestos a las empresas y a los sectores en crisis o el ajustes de gastos "superfluos" de la Administración.

Por ello, cree que el Gobierno vaso debería estar haciendo "mucho más de lo que está haciendo" y le sorprende que no esté tomando "medidas mucho más ambiciosas" para paliar los efectos de esta crisis.