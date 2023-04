El ozono y las partículas contaminantes, por encima de los valores límite en Valladolid en los últimos días

En el caso de las PM10 se debe a la intrusión de polvo sahariano



VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado este lunes de que en las últimas horas, este domingo, se han superado los valores límite diarios de 50 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de material particulado PM10 debido a la situación de contaminación por partículas debido a la intrusión de polvo sahariano y que también durante los días 6, 7 y 8 de abril se superaron los 100 ug/m3 de ozono.

Esta última situación, según ha precisado el Ayuntameitno, debería haberse informado el pasado domingo, pero "por un problema de comunicaciones con el módulo de alertas, no ha sido detectada hasta hoy, cuando se restablecieron los datos". De hecho, debido a que en la jornada del domingo los valores no han sido tan elevados, no es necesario declarar el nivel 1 del plan de acción contra la contaminación.

Según han informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, esta situación fue prevista en la comunicación de predicción del 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico, si bien, no se calculaba con intensidad la magnitud del evento.

De esta forma se han llegado a registrar durante el día de ayer, valores horarios superiores 150 ug/m3 en las últimas horas del día.

Esa situación, típica una intrusión sahariana, implica que no se activa la situación 2 del Plan de Alertas por Contaminación conforme a lo recogido en el mismo.

El Ayuntamiento considera "importante" que se reduzca todo lo posible el uso de vehículos de combustión por lo que se recuerda la importancia de caminar o el uso de vehículos de movilidad personal (bici, patinete); así como utilizar el transporte público.

La red de control de calidad de aire seguirá monitorizando la evolución del episodio y se continuará facilitando de forma regular la información necesaria.