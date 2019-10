Pablo Carbonell inaugurará una Seminci que conmemorará el nacimiento de Chaplin y Delibes

Actualizado 10/10/2019 13:36:31 CET

El actor, director y presentador Pablo Carbonell será este año el encargado de presentar la gala inaugural de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Así lo ha anunciado este jueves el director del festival, Javier Angulo, durante la presentación del certamen, a la que también han asistido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura, Ana Redondo.

Angulo también ha avanzado que esta edición "coincide con un montón de efemérides", por lo que se conmemorarán, entre otras, los nacimientos de Charles Chaplin y Miguel Delibes, la celebración del festival de Woodstock, o el homenaje al director Javier Olea, entre otras.

Esta edición de la Seminci ofrecerá un total de 275 películas, de las cuales 172 son largometrajes y 103 cortometrajes, repartidas en ocho días de proyecciones, según ha explicado Puente, de las cuales seis podrían optar al Oscar por sus respectivos países. "Tenemos la suerte en el ojo", ha aseverado Angulo.

Se trata de 'Adam', 'Da cven vicekvet' (And Then We Danced), 'Papicha', 'A vida invisible de Eurídice Gusmao' (La vida invisible de Eurídice Gusmao), 'Nech je svetlo' (Que haya luz) y 'Honeyland'. Junto a ellas, completan la lista de posibles candidatas al Oscar las proyecciones 'Ága', que se hizo con la primera Espiga Verde en la pasada edición y 'A Land Imagined', que obtuvo el Premio a la Mejor Dirección de Fotografía.