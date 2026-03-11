Pacma impugna la autorización para volver a cazar en áreas quemadas por los incendios de 2025 en León

Archivo - Varias personas observan uno de los incendios forestales en la provincia de León el pasado mes de agosto. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LEÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha presentado un recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León contra la resolución del servicio territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos en terrenos afectados por los grandes incendios forestales registrados durante el verano de 2025 en la provincia.

La resolución impugnada, de 3 de febrero de 2026 y publicada el 12 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León, deja sin efecto la suspensión de la actividad cinegética en los cotos situados en áreas gravemente afectadas por los incendios. Pacma considera que la medida es "contraria a derecho y carece de una justificación técnica y ambiental suficiente".

En su recurso, la formación política sostiene que la decisión administrativa "no cuenta con la motivación necesaria ni con una evaluación adecuada del impacto sobre la fauna silvestre y los ecosistemas afectados, que todavía se encuentran en proceso de recuperación tras los incendios".

En este sentido, el partido ha advertido que la reapertura de la actividad cinegética puede agravar la situación de numerosas especies que han sufrido pérdida de hábitat, escasez de refugio y reducción de recursos tróficos como consecuencia de los fuegos, según ha informado a Europa Press en un comunicado Pacma.

"Los científicos y las disposiciones infringidas estiman que la naturaleza necesita, como mínimo, cinco años para empezar a regenerarse. Autorizar la caza solo un año después supone pasar por encima del derecho universal de todos los españoles a vivir en un medio ambiente sano", ha explicado la formación.

El recurso también denuncia la ausencia de procedimientos de información y participación pública, que deberían haberse aplicado debido al impacto ambiental potencial de la medida, según ha explicado Pacma. En este sentido, el partido ha recordado que la normativa estatal y el Convenio de Aarhus obligan a garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones que puedan afectar al medio ambiente.

SIN TIEMPO PARA RECUPERARSE

Según Pacma, permitir la caza en zonas recientemente afectadas por grandes incendios forestales "contradice los principios de precaución y de conservación de la biodiversidad", ya que las poblaciones de fauna silvestre necesitan periodos prolongados para recuperarse tras episodios de destrucción masiva del hábitat.

Por todo ello, la formación política, abolicionista de la caza y que ya logró su paralización cautelar en 2019, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que revoque la resolución recurrida y mantenga la suspensión en los terrenos afectados.